10 tipp, hogy megtaláld a párod a társkeresőn

Sok egyedülálló érzi úgy, hogy kockázatos megosztani a privát dolgait a társkeresőkön, hiszen azt számukra vadidegen emberek olvassák. Kutatás is készült a témában: a Western Sydney Egyetem 2020-as tanulmánya szerint a társkereső alkalmazásokat használók stresszesebbek és többet szoronganak, mint akik nem használnak ilyenek applikációkat. Más tanulmányok összefüggést találtak a társkeresők használata és a szociális szorongás, a testképpel kapcsolatos problémák, illetve a depresszió között is. Egy 1000 Tinder-felhasználó körében végzett felmérés szerint pedig a külsőségek összehasonlítása és a saját testünkkel kapcsolatos szégyenérzet szintje jelentősen magasabb volt náluk, mint azoknál, akik nem használnak alkalmazásokat. Ráadásul az eredmények alapján ez a férfiakra és a nőkre egyaránt igaz – írta meg a The Guardian.

Ezek az alkalmazások azonban továbbra is hatalmas népszerűségnek örvendenek: az amerikai egyedülállók 32 százaléka használja, az Egyesült Királyságban pedig az előrejelzések szerint 2035-re az összes kapcsolat fele online fog kezdődni. Ahhoz azonban, hogy egy ilyen alkalmazásban célt érj, önbizalom kell. Ehhez adnak most néhány tippet a párkapcsolati coach-ok.

1. Ne félj az ítélkezőktől!

Emeld ki az erősségeidet, és fogadd el az egyedi tulajdonságaidat, furcsaságaidat anélkül, hogy félnél az ítélkezéstől! Nem kell mindenkinek a kedvében járni, éppen elég, ha annak tetszel majd meg, aki úgy akar téged, amilyen vagy.

2. Légy konkrét!

Talán úgy érzed, hogy bizonyos dolgokat jobb lenne elrejteni magadról, de ha van egy szokatlan hobbid, vagy valamiben kitűnsz a tömegből, beszélj róla a profilodban! Ha például szeretsz főzni, írd bele a kedvenc ételedet, vagy ha szereted a zenét, említsd meg a legutóbbi koncertet, amire elmentél! Adj konkrét példákat, ahol csak tudsz, és keresd ugyanezt másoknál is!

3. Tervezd meg előre az online randizásra szánt időt!

El lehet úszni az idővel, amikor valaki ismerkedik, de ennek szabj konkrét határokat! Például 20 perces időblokkokat, naponta legfeljebb háromszor. Ez idő alatt pedig légy minél tudatosabb!

4. Élj a való életben is!

Ne ez legyen az elsődleges elfoglaltságod, járj el otthonról! Mindig gondolj arra, hogy alapvetően olyan emberekkel beszélgetsz, akiket nem ismersz.

5. Előre tisztázd a szándékaidat!

Oszd meg a profilodban, hogy elkötelezett kapcsolatra vágysz! Ez segíthet kiszűrni azokat az embereket, akik nem így gondolkodnak, ezzel pedig időt és energiát spórolhatsz meg.

6. Mondd el, hogy miért vagy ott, és ezt a másiktól is várd el!

Írd le a konkrét vágyaidat, vagyis hogy mit keresel pontosan, és a másiktól is kérdezd ezt meg. Van, aki csak rövid távú kapcsolatra, esetleg szexpartnerre vágyik. Ha ez neked nem felel meg, már az első körben érdemes felhagyni a beszélgetéssel.

7. Ne félj unalmasnak lenni!

Nem kell túlbeszélni vagy véget nem érő üzenetek sorozatában elmesélni az egész élettörténetedet. Azonban ugyanilyen hatástalan lehet, ha már a legelején megbeszélitek, ki hány gyereket akar, még mielőtt megtudtad volna, hogy, mondjuk, a másiknak mi a kedvenc tévéműsora.

8. Hívd meg egy kávéra!

Addig nem tudhatod, hogy az illető az eseted-e, amíg nem találkozol vele. Sokkal több értelme van gyorsan eljutni ebbe a szakaszba, ahelyett, hogy napokon át üzengetsz neki, és kialakítasz róla egy képet, ami a való életben nem biztos, hogy úgy is van.

9. Ne feledd: úgy vagy jó, ahogy vagy!

Próbálj meg magabiztos lenni, és elfogadni, hogy ha valaki nem reagál jól a profilodra, az nem jelenti azt, hogy veled van a baj. Mindenkinek nem lehet tetszeni.

10. Tartsd kezelhető szinten az ismerkedést!

Ne csevegj egyszerre beláthatatlanul sok társkeresővel, mert nem fogod tudni követni. Egy-két emberrel ismerkedni még átlátható, főleg ha mielőbb találkoztok személyesen is, ahol kiderül: működik-e a kémia.

„Azt mondta, az exe jobb volt az ágyban. Azóta külön szobában alszunk”

