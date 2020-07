A járvány után ennyien váltanának munkahelyet

Milyen tanulságokat vonhatunk le a koronavírus-járvány alatti helyzetből mindennapi életünkre vonatkozóan? Részletek itt.

Több mint félezer válaszadó, zömében alkalmazott státuszban dolgozók online megkérdezésével készített reprezentatív felmérést az IPS Tanácsadó Kft. május közepén. Az eredmények kapcsán Szirtes Hajnalka szervezetpszichológus, a cég ügyvezetője a Portfóliónak elmondta, a home office intézménye a többség számára nem volt ismeretlen, hiszen a munkavállalók 60 százaléka a járvány megjelenése előtte is rendszeresen dolgozott otthonról. A résztvevők harmadának ugyanakkor ez annak ellenére is egy újszerű helyzetet jelentett, hogy munkájuk egyébként jellegénél fogva lehetővé tette volna az otthoni, online munkavégzést. Ezt a járvány be is bizonyította, nem véletlen tehát, hogy az érintettek a jövőben is szívesen megtartanák a home office lehetőségét.

A home office rendszerét a munkavállalók többsége a járvány után is megtartaná. Fotó: Getty Images

Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy a tapasztalatok azért összességében elég vegyesek. A megkérdezettek negyede szerint ez a munkavégzési forma eredményesebb az irodai vagy munkahelyi feladatvégzésnél, mivel így lerövidült a munkaidejük. Eközben viszont hasonló arányban vannak azok is, akiknek a home office-ban nemhogy csökkent, hanem egyenesen emelkedett a munkára fordított ideje, méghozzá átlagosan napi két órával. Ennek okát a legtöbben a megfelelő technikai és szervezeti háttér hiányosságival magyarázták, nem pedig azzal, hogy munka közben gyermekükkel kellett volna többet foglalkozniuk.

Mindazonáltal nem a munkaidő esetleges emelkedése az elsődleges oka annak, hogy a válaszadók 17 százaléka komolyan elgondolkodott, vagy akár már aktívan bele is vágott a munkahelyváltásba a járványhelyzet lecsendesedésével. A legtöbben az egyenlőtlenségek és a humánus vezetői gondolkodás hiánya miatt döntöttek így, azaz mert vezetőik:

a forgalom növekedése ellenére is béreket csökkentettek;

kisgyerekes alkalmazottakat is berendeltek dolgozni a járvány közepette;

csak maguk maguknak vettek laptopot az otthoni munkavégzéshez, a munkavállalóiktól pedig elvárták, hogy maguk teremtsék meg a szükséges technikai hátteret;

visszaéltek a helyzettel, sok esetben szóban is jelezve a munkavállalók felé, hogy örüljenek, hogy egyáltalán van még munkájuk.

A legtöbben azt sérelmezték, hogy nem számíthattak a vezetőikre, akik lassan is reagáltak a megváltozott körülmények menedzselésére. A legtöbben az egészségügy, az IT, a bank és pénzügyi, valamint a kereskedelmi területen dolgozók közül keresnének új munkahelyet.