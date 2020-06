Karantén után ezeken kell változtatni

Immár Magyarországon is megszűnt a koronavírus miatti vészhelyzet, szépen lassan feloldják az összes korlátozást, az élet pedig, ha nem is teljesen, de visszatér a "normál" kerékvágásba. Mi azonban már sosem leszünk a régiek, hiszen az elmúlt hónapok tapasztalatai, emlékei velünk élnek, megváltoztattak minket. Sőt vannak dolgok, melyekre a bezártság heteiben döbbentünk rá, szokások, melyeket a karantén idején vettünk fel. A Vox.com olvasói segítségével nyolc olyan dolgot gyűjtött össze, melyet érdemes megtartanunk a régi-új életünkben is.

1. Vegyünk vissza a fogyasztásból

Míg Magyarországon "csak" vásárlási idősávokkal és délután 15 óráig tartó nyitvatartással korlátozták a boltokat és a fogyasztókat, addig voltak olyan államok is, ahol az élelmiszerüzleteken és patikákon kívül lényegében minden más bolt hónapokig zárva volt. A Vox válaszadó olvasói pedig e korlátozások idején döbbentek rá arra, hogy nincs is szükségük annyi mindenre, mint amit korábban összevásároltak. Felesleges egy újabb kütyü, egy sokadik póló vagy cipő, az újabb és újabb anyagi javak megszerzése nem ad akkora vagy olyan hosszan tartó örömet, megelégedést. Így aztán nem is csoda, ha a megkérdezettek többsége megemlítette: a jövőben is visszafogja fogyasztását, és ha költ, akkor is jobban megnézi majd, hogy mire. Néhányan azt is hozzátették, ritkábban mennek majd étterembe, egyrészt azért, mert így spórolhatnak, másrészt, mert felfedezték a házi koszt készítésének örömét.

2. Lassítsunk és helyezzünk magunkra kisebb nyomást

A négy fal közé zárva sokan rádöbbentek, hogy lényegében végigrohantak az életükön az elmúlt években, folyamatosan jobb lehetőségeket, jobban fizető munkákat, újabb státuszszimbólumokat hajszolva. "A karantén arra kényszerített, hogy lassítsak. Szerintem gyerekkorom óta nem volt ilyen. A középiskolától kezdve a főiskolán át, végig a 20-as éveimben mindig csináltam valamit. A fél életemet végigrohantam. Mindig azt mondtam, hogy én az a típus vagyok, aki nem szeret henyélni. De az elmúlt két hónap arra kényszerített, hogy lassítsak, és egyben lehetőséget adott arra is, hogy végig gondoljam, milyen életet szeretnék élni ezután" - fogalmazta meg gondolatait az egyik, névtelenséget kérő olvasó. Ő most azon dolgozik, hogy teret teremtsen magának a saját életében arra, hogy lélegzethez jusson, legyen ideje végiggondolni a dolgokat, megfelelő válaszokat találni az őt foglalkoztató kérdésekre, és azokkal az emberekkel tölteni az idejét, akik valóban számítanak.

Többen említették, a korlátozások idején végzett rendszeres testmozgást a járvány után sem hagyják abba. Fotó: Getty Images

Néhány fiatalabb válaszoló azt hangsúlyozta, ezután sokkal kisebb nyomást helyeznek magukra, ha a karrierjükről lesz szó, hiszen rájöttek, nem a munka a legfontosabb az életben. Az idősebbek közül pedig jó páran megemlítették, gondolkodnak a korai nyugdíjazáson, mielőtt még a koronavírus-járvány második hulláma kényszerítené erre őket. Általánosságban elmondható, hogy a többség posztpandémiás céljai között szerepel: ne töltsék ki életük minden pillanatát azzal, hogy valamit csinálni akarnak, valami után rohannak.

3. Első a család és a barátok

Amikor beüt a baj, rögtön kiderül, hogy ki az, akire számíthatunk. Sokan említették, milyen sokat jelentett nekik, hogy a családjuk és az igazi barátaik ott voltak, amikor szükség volt rájuk. Ők lesznek azok, akikre a jövőben, a járvány után is több időt szeretnének szentelni. A karantén ráadásul azt is megerősítette bennünk, milyen fontos, hogy elmondjuk a szeretteinknek, mennyire fontosak nekünk. A társadalmi távolságtartás, a kijárási korlátozások, csak még inkább bizonyították, mennyire könnyű elszigetelődni egymástól a mai világban. Amikor a négy fal között töltött napok hetekké, majd hónapokká nyúltak, sokan azzal tartották magukban a lelket, hogy folyamatosan kapcsolatban voltak a számukra fontos emberekkel. Sőt, a válaszadók egy része arra is kihasználta az időt, hogy olyanokkal beszéljen újra, akikkel már évek óta megszakadt a kapcsolata. Régi barátságok éledtek fel, családi ellentétek simultak el a pandémia árnyékában.

4. Az etikus viselkedés és az aktivizmus

A válaszok közül talán ez volt a legmeglepőbb, és egyben a legszívmelengetőbb is. Sokan mondták ugyanis a lap kérdésére, hogy ez a globális egészségügyi krízis ráébresztette őket, mennyire egymásra vagyunk utalva, és hogy a járvány után is fontos, hogy ezt ne felejtsük el. A válaszadók többsége megemlítette, többet fog jótékonykodni, csökkenteni kívánja ökológiai lábnyomát és aktívabban kíván részt venni a politikai mozgalmakban.

5. Mindennapos testmozgás

Mi az a szokás, amit a karantén után is megtart? Erre a kérdésre kétségkívül az egyik legtipikusabb válasz az volt: a mindennapos testmozgást. Sokan, akik korábban se nem futottak, se nem jógáztak, sőt semmilyen fizikai aktivitást nem végeztek, a karantén alatt kezdtek bele, mert ez segített nekik, hogy megbirkózzanak a bennük felgyűlt feszültséggel. Menet közben pedig rájöttek, mennyi egyéb jó hatása is van még a rendszeres testmozgásnak.

"Kétségbeesetten kerestem az okokat, hogy elhagyhassam a lakást. Végül képes voltam kialakítani egy napi edzési rutint. Elképesztő, hogy mekkora különbséget jelent egy kis reggeli kocogás" - mondta a Voxnak Katie Reynolds. "Jobban alszom, tisztábban gondolkodom, javult a közérzetem, és úgy érzem, könnyebb a többi jó szokásomat is fenntartani, mióta futok. Azt hiszem, ezt folytatni fogom, míg csak le nem esik a hó" - tette hozzá.

6. Sütés, vegetáriánus fogások, konyhakertművelés

A kovásznevelés is válhat hobbivá, szenvedéllyé. Sokan megtapasztalták ezt a korlátozások idején, főképp, ha akkor találkoztak először ezzel a folyamattal, és annak ínycsiklandó eredményeivel. Volt, aki ahhoz hasonlította a kovász etetését, mintha új kutya került volna a családba. Akárhogy is, a kenyérsütés és az azzal járó procedúra megéri, hiszen nemcsak elfoglaljuk magunkat, de köszönhetően a házilag készült fogásnak, kevesebb feldolgozott élelmiszert, tartósítószert viszünk a szervezetünkbe.

A házi kenyér illata és íze semmivel sem hasonlítható össze. Fotó: Getty Images

Sokan emellett akár a teraszon, ablakpárkányon vagy a kiskertben fűszernövények termesztésébe is belevágtak. Ez nem meglepő, ahogyan arról már egy korábbi cikkünkben is írtunk, az ilyen bizonytalan időkben a kertészkedés igazi lelki menedék. Ezeket az új hobbikat is megéri tehát megtartani.

7. Természetközeli élet

A természetjárás sokunk számára kulcsfontosságú volt, hogy ne veszítsük el a józan eszünket az önkéntes karantén idején. A szülők alig várták, hogy szabadon engedhessék csemetéiket egy-egy réten, tisztáson, hogy végre kedvükre szaladgálhassanak, kitombolva a bennük felgyűlt energiákat, és egyben felcsillantva a reményt: aznap nem lesz külön "műsor" az altatás. Sokan szimplán azért akarják ezt a szokást megőrizni, mert élvezték a természet közelségét, az őket körülvevő csendet és nyugalmat, ami segített elcsitítani háborgó gondolataikat, érzelmeiket.

8. Home office, azaz otthoni munkavégzés

A kijárási korlátozások a világon mindenhol milliókat kényszerítettek arra, hogy ha megtehetik, otthonról dolgozzanak. Kiderült, a legtöbb munkát valóban meg lehet csinálni a lakásunk kényelméből, és elég csak deréktól felfelé blúzban, ingben lenni a videóhívások idejére, attól lefelé akár egy kényelmes pizsama is kiegészítheti a szettet, úgyse látja senki.

Természetesen sok embernek ez nem volt opció. Tudják is azok, akik megtehették, hogy micsoda kiváltságos helyzet a home office! De legalább leomlott a mítosz a távmunka körül, mert ahol 9-től 5-ig irodákban dolgoznak, szinte mindenki meg tudta ezt oldani otthonról is. Ráadásul számtalan előnye (no és persze kisgyerekeseknek hátránya) is van a home office-nak.

Több válaszadó kiemelte, azzal, hogy nem kell bejárnia a munkahelyére, többet tud aludni, kevesebb stressz van az életében, ráadásul nem szennyezi nap mint nap bejárással a környezetet. A többség tehát, aki teheti, megtartaná az otthoni munkavégzés lehetőségét, ha nem is állandóan, de heti pár alkalommal, vagy évente néhány hónapra.

Lesz-e ezekből szokás?

Az tiszta sor, hogy a többség szerint ezeket a szokásokat kellene megtartani a járvány után is, de vajon képesek leszünk rá? Aki valaha is tett már újévi fogadalmat, persze olyat, amit utána be is tartott, az tudja, egy új szokás felvétele és beépítése a hétköznapokba nem kis feladat. De a viselkedéspszichológusok szerint vannak dolgok, amiket megtehetünk a siker érdekében. Például beállíthatunk rendszeres utalást egy számunkra fontos jótékonysági szervezetnek, az ágyunk mellé készíthetjük esténként a sportcipőt, hogy reggel ne felejtsük el felhúzni és útnak indulni. Az is segíthet, ha minden alkalommal, amikor az új szokásunkat gyakoroljuk, megdicsérjük magunkat, no nem egy jutalomfalattal, csak úgy, egy belső vállveregetéssel. Ha azonban semmit sem őrzünk meg a járvány alatt felvett új szokásainkból, az is teljesen rendben van. Néha a túlélés önmagában is eredmény.