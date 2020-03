Az otthoni munkavégzés előnyei

A Microsoft készített egy felmérést, amely többek között azt is vizsgálta, hogy a dolgozók szerint mi a tíz legnagyobb előnye annak, ha valaki otthonról dolgozik.

Ezek a legnagyobb előnyök

A megkérdezettek 23 százaléka szerint a home office környezetbarát, 29 százalékuk pedig így több időt tud tölteni a családjával. 38 százalékuk szerint az otthoni környezet miatt kevésbé stresszes a munka, 43 százalék pedig így csendesebb légkörben tud dolgozni. 44 százalékuk szerint az is nagy előny, hogy nem kell hosszasan ingázni a munkahelyig és vissza, szintén 44 százalék pedig azt emelte ki, hogy így sokkal kevesebb dolog vonja el a figyelmét a feladatairól.

A dolgozók harmada szerint az otthoni környezet miatt kevésbé stresszes a munka. Fotó: Getty Images

45 százalék nyilatkozott úgy, hogy otthoni körülmények között sokkal produktívabb tud lenni, 47 százalék pedig azért szeret otthonról dolgozni, mert így elkerülheti a forgalmi dugókat. 55 százalék mondta azt, hogy sokat tud így spórolni a benzinen, 60 százalékuk pedig úgy véli, hogy a home office hatására javult az életében a munka és a magánélet egyensúlya.

A vezetők nem örülnek annyira

Ugyanakkor a felmérésből az is kiderült, hogy sok vezető tart attól, hogy a munkavállalók visszaélnek a helyzettel, és nem végzik el ugyanúgy a munkájukat, mintha a munkahelyükön lennének. A főnökök úgy érzik, elveszítik az irányítást, és nem tudják elsőként, saját szemükkel ellenőrizni a munkavégzést.

Mit tehetünk?

Ha a vezetők határozott célokat állítanak fel, meghatározzák a munkavégzés rendszerét, és rendszeresen kommunikálnak a kollégáikkal, akkor a szakemberek szerint el lehet kerülni azt, hogy a munka hatékonysága csorbát szenvedjen. Ez azonban a munkavállalóknak részéről is fontos: kell egy meghatározott munkarend, és egy kijelölt munkaállomás, hogy térben és időben is elkülönüljön a családi élet és a munka helyszíne. Így nagyobb eséllyel dolgozunk otthonról is hatékonyan, ezzel pedig főnökünk bizalmát is erősíthetjük.

