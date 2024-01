Nem csak súlyos problémákkal fordulhatsz pszichológushoz

Nemcsak akkor lehet/kell pszichológushoz fordulni, ha valamilyen mentális zavar tüneteit tapasztalod magadon, hanem számos egyéb esetben is jól jöhet egy szakértő – hívták fel a figyelmet a mentális egészséggel kapcsolatos edukációval foglalkozó Mélylevegő Projekt közelmúltbeli Facebook-posztjában. A bejegyzésben több alany személyes történetét is megosztották, amelyekben arról mesélnek, ők milyen problémákkal fordultak pszichológushoz. Elsőre talán meglepő lehet, de bizony ezekben a helyzetekben is segíthet egy szakember.

Fotó: Getty Images

Régi, rossz minták felülírása

Egyikük arról vallott, hogy ő hajlamos volt túlvállalni magát, a felelősséget viszont sosem vállalta a hibáiért. „… magammal is elhitettem, hogy valójában rajtam kívülálló tényezőkön múlt minden” – fogalmazott. Beszámolója szerint rossz szokására a párja hívta fel a figyelmét, és bár eleinte csak megsértődött ezen a visszajelzésen, végül rájött, hogy valóban mindig hárítja a felelősséget, ezért szakemberhez fordult, hogy fejlődhessen.

Egy másik alany arról mesélt, hogy ő gyakran még az érdeklődő, esetleg tisztázó kérdéseket is támadásnak és számonkérésnek vette, amelyekre aztán felcsattanva és védekezően reagált. Ebből aztán sok konfliktusa támadt a környezetével. „Rájöttem, hogy a világ nem mindig ellenem van, és nem lehet tovább így élni” – mutatott rá.

Segítség válás és önérvényesítés terén is

Az egyik beszámoló egy zátonyra futott házasságról, illetve ennek kommunikálásáról szólt. „…teljesen ráparáztam arra, hogyan mondjuk el a 8 éves lányunknak. Nem akartam, hogy sérüljön, de lefagytam, gőzöm nem volt, mégis hogy hozzam fel neki” – vallotta be. Hozzátette, végül a pszichológusa remekül megerősítette és felkészítette őt a beszélgetésre, így magabiztosan tudott beszélni a gyermekével a helyzetről.

A negyedik történet pedig egy olyan személyről szólt, akinek nehezére esett a saját határainak felállítása, például nem mert szólni, ha valami kellemetlenséget okozott neki, valamint kijavítani sem mert másokat. „…így pl. diákmunkán napokig hagytam, hogy random néven szólítson a főnököm, mert nem mertem szólni, hogy nem úgy hívnak… Azóta sokat fejlődött az önérvényesítésem, de még mindig van hova erősödni” – fogalmazott.

Mint látható, széles skálán mozognak azok a témakörök, amelyekben segítséget tud nyújtani egy pszichológus. Fordulj tehát bátran szakemberhez „akkor is, ha úgy érzed, valamivel nem tudsz egyedül megbirkózni, nem látod a megoldási lehetőséget, fejlődni szeretnél egy adott területen, elakadtál valahol, vagy csak szimplán beszélgetnél valakivel, aki adni tud egy külső nézőpontot. Nincs olyan, hogy túl kicsi probléma – a pszichológus nem fog hülyének nézni, ha valami hétköznapinak tűnő dologgal fordulsz hozzá!” – olvasható a Mélylevegő Projekt bejegyzésében.