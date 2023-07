Kiderült, mi miatt aggódnak az idősek

Elsősorban az életminőséget befolyásoló nehézségekre, közszolgáltatásokra voltak kíváncsiak felmérésükben a kutatók, de azt is vizsgálták, mit gondolnak a kitöltők az egyes kulcsszereplőkről, így az államról, az önkormányzatról, a civil szervezetekről, a családról és a munkahelyekről. A 2022 első felében zajlott, most bemutatott kutatásban a 176 székesfehérvári, 55 éven felüli válaszadó fele elsőként a pénzügyi problémákat említette – alacsony nyugdíj, infláció –, ezután következett az egészségi állapot, illetve az egészségügy romló helyzete, a harmadik helyre pedig a magány került. Emellett a családdal kapcsolatos gondok is nyomasztják az idős embereket – írja közleményében a Corvinus.

A megkérdezettek 7 százaléka említette a társadalmi problémákat mint aggodalomra okot adó tényezőt, főleg az egyre terjedő agresszivitásra, a közéleti konfliktusokra gondolva. Megjelentek politikai tényezők is, ahol a hazai és a világpolitikai eseményeket jelölték meg a kitöltők. A környezettel kapcsolatos aggodalom csak nagyon kevés esetben került be a három legfontosabb tényező közé.

Leginkább az anyagi gondok aggasztják az idős embereket egy friss hazai felmérés szerint. Fotó: Getty Images

A megkérdezettek a családról és az önkormányzatról gondolják leginkább, hogy képesek segíteni a nehézségeik megoldásában, míg utolsó helyre az állam került. Annak megítélésében, hogy ki az, aki valóban akar is segíteni, az első helyre szintén a család került, a második helyre a civil szervezetek, harmadikra az önkormányzatok. Az adatok alapján az a kép rajzolódott ki, hogy a válaszadók az államról és az önkormányzatról gondolják, hogy a lehetőségeikhez képest nem tesznek meg mindent a megoldás érdekében, míg a családról és a civil szervezetekről, hogy hiába szeretnének, nem tudnak annyira segíteni. Érdekesség, hogy a civil szervezeti tagok kritikusabbak az állammal és az önkormányzattal szemben.

A kérdőív arra is rákérdezett, melyek az idős emberek számára a legfontosabb közszolgáltatások. Első helyen szerepelt (57 százalékos említéssel) a háziorvosi ellátás, másodikon a szakorvosi (24 százalék), a harmadik hely jutott a kultúrának (15 százalék), így a többi között a könyvtárnak és a színháznak.

Az idősek zöme szerint nem adnak a szavukra

Arról is kérdezték az időseket, hogy mennyiben kérik ki a véleményüket a számukra fontos kérdésekben. „A felmérésben az idősek 80 százaléka (!) válaszolt úgy, hogy nem kérdezik meg a véleményüket, ha mégis, nem veszik azt figyelembe” – emelte ki Révész Éva Erika, a Corvinus oktatója, a felmérés egyik vezetője. „Minél magasabb az iskolai végzettsége valakinek, annál fontosabb számára, hogy kikérjék a véleményét” – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy szeretnének-e a nyugdíj mellett még dolgozni, 65 százalék válaszolt nemmel. Mind a munkavállalásnál, mind az önkéntes munkánál nagyon fontos motivációt jelent a társas kapcsolatok kialakítása. A kutatók megemlítették, hogy az önkéntes munka fontos szerepe még a másokon való segítés, valamint az új ismeretek szerzésének, illetve új barátságok kötésének lehetősége. A kutatás szerint a 60-70 év közötti korosztály a legaktívabb az önkéntes munkában.

Ebben fejlődnének a nők és a férfiak

A felmérés kitért arra is, milyen jövőbeni kompetenciák fejlesztését tartják lényegesnek a megkérdezettek. Az első helyen szerepelt a digitális kompetenciák fejlesztése (főleg a nők tartják ezt lényegesnek), a személyes kapcsolatok fejlesztése (ez a férfiaknak fontosabb), de többen említették az alkotás, az önkifejezés, illetve a gondolkodási képességek fejlesztését is.