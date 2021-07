Innen tudhatjuk, hogy szuperérzékenyek vagyunk

A szuperérzékenység az emberek körülbelül 20 százalékát érinti. Lényege, hogy az adott személy érzékenyebben reagál a külső ingerekre, amit a szakemberek az érzékszervi ingereket feldolgozó idegi központok eltérő működésével magyaráznak. A szuperérzékenyeknél az idegrendszer részletesebben szelektálja a beérkező információkat, ez pedig könnyen az érzékek túltelítődéséhez vezethet. Cikkében a Psychology Today összeszedte, mi jellemzi a szuperérzékenyeket - ha az alábbiak nagy részében magunkra ismerünk, jó eséllyel mi is ebbe a különleges "csapatba" tartozunk.

Nagyfokú empátia

A szuperérzékenyek nagyon jól fel tudják mérni mások szükségleteit, érzéseit. Ez a nagyfokú empátia, érzelmi intelligencia sokat segít nekik akkor, ha konfliktusos helyzetbe kerülnek, esetleg cselekvésre szeretnének ösztönözni valakit. Hátránya azonban, hogy a szuperérzékenyek számára gyakran mindenki fontosabb, mint saját maguk.

A szuperérzékenység remek tulajdonság, de nehézzé is teheti a mindennapokat. Fotó: Getty Images

Mély érintettség

A nagy átlagnál jóval mélyebben érintik őket a történések, és hajlamosak mindent magukra venni, személyes ügyként kezelni. Sok szuperérzékeny ember emiatt azt érzi, hogy valami baj van vele, és éveket tölt azzal, hogy próbálja megtagadni adottságait.

Félelem a nyomástól

A szuperérzékenyek nem viselik jól, ha nyomás alatt kell teljesíteniük: aggódnak, ha határidőket betartva kell dolgozniuk, amikor pedig mások előtt kell felszólalniuk, egyenesen félnek. Az is nyomasztja őket, ha egy végeláthatatlan teendőlista van előttük.

Gazdag "belső" élet

Azt is elmondhatják magukról a szuperérzékenyek, hogy hihetetlenül gazdag "belső" életük van: kreatívan gondolkodnak, rengeteg ötlet kering a fejükben, és rendkívül öntudatosak. Ugyanakkor hajlamosak túlelemezni mindent, ami önbizalomhiányba torkollhat.

Félelem a negatív kritikától

Ezek az emberek nagyon nehezen dolgozzák fel a negatív kritikát, éppen ezért igyekeznek mindig a maximumot nyújtani, hogy ne kelljen bírálatban részesülniük. A perfekcionizmus miatt viszont rengeteget dolgoznak, ami kiégéshez vezethet.

Megfontoltság

A szuperérzékenyek soha nem határoznak sietve, hanem mindig alaposan átgondolják az adott dolog előnyeit, hátrányait. Ez a nagyfokú empátiájukkal magyarázható: nem mindegy számukra, hogy a döntésük hogyan hat másokra.

Részletorientáltság

Hihetetlen éleslátás jellemzi is őket: ráéreznek a helyzetek sajátosságaira, és észreveszik a legapróbb változásokat is. Ez a részletorientáltság sok esetben pozitív tulajdonság, hiszen hamar fel tudják mérni, mit szeretnek, vagy éppen nem szeretnek mások. Másfelől viszont, ha nem figyelnek, ez akár perfekcionizmusba is átcsaphat.

Kedvesség

A környezetük gyakran dicséri a szuperérzékenyek udvariasságát, tisztességességét, és azt, hogy fontos számukra, mi helyes és mi helytelen. Arra viszont nagyon érzékenyek, ha mások nem olyan feddhetetlenek, mint ők.

Jó problémamegoldó készség

Az elkötelezettség és az elhivatottság olyan tulajdonságok, amelyeknek köszönhetően a szuperérzékeny emberek nagyon jól tudnak csapatban dolgozni. Figyelnek a környezetükre, jól kezelik a konfliktusokat, kiváló a problémamegoldó készségük, és az új lehetőségek felismerésében is remekelnek.

Túlzott érzelmesség

Ezekről a személyekről azt is tudni kell, hogy hamar túlcsordulnak bennük az érzelmek, ezért az átlagnál gyakrabban érzékenyülnek el. Sokan emiatt úgy gondolhatják - tévesen -, hogy hisztisek vagy feltűnési viszketegségben szenvednek.

Hivatástudat

Inkább a belső tényezők (például az, hogy örömöt szerez-e nekik a munkájuk), mint külső tényezők (például a pénz vagy a presztízs) vezérlik őket. Olyan munkát keresnek, amelyet a hivatásuknak érezhetnek, ahelyett, hogy csak a fizetésért vállalnának el egy posztot.