Ezért jó ötlet szaunázni edzés után

A szaunahasználattal a kezdőknek érdemes betartani a fokozatosság elvét, és az első hónapokban heti 2-3 alkalommal szaunázni 10-15 perces etapokat, majd lassan növelni az időtartamot a komfortérzetükhöz mérten - idézi a Men's Health dr. Samantha McKinney dietetikust.

Jobb erőnlét, rövidebb regenerációs idő

Egy nemrégiben készült kutatás szerint a rendszeres szaunázás segíthet megőrizni az izomtömegünket, emellett csökkentheti a gyulladások kialakulásának veszélyét is. Segíthet továbbá növelni a szív- és érrendszer állóképességét, ezáltal hosszú távon hozzájárul a nyugalmi pulzusszám csökkentéséhez. Bár önmagában a szaunázással nem váltható ki egy edzés, a kettő kombinálása jobb erőnlétet, illetve rövidebb regenerációs időt eredményezhet.

A szaunázás testünknek és lelkünknek is jót tesz. Fotó: Getty Images

A szaunázás után súlycsökkenés is tapasztalható, de érdemes tisztában lenni azzal, hogy ilyenkor alapvetően ez az izzadás miatt történő folyadékvesztés miatt van. Éppen ezért szaunázás után mindig ügyeljünk a folyadékpótlásra, mert a megfelelő hidratáltság fontos az izmok regenerációjához.

h i r d e t é s

Hálás lesz érte a bőr

A szauna ezektől a betegségektől védhet.

A rendszeres szaunázás a bőrre is nagyon jó hatással van: hozzájárulhat a bőrsejtek megújulásához, javítja a bőr mikrokeringését, ezáltal feszesít, és serkentheti a kollagéntermelődést is, aminek öregedésgátló hatása van. A pórusok megtisztítását is elősegítheti, nem véletlen, hogy a kozmetikai kezelések elején is gyakran használnak meleg gőzt. Fontos azonban tudni, hogy azoknak, akik rosaceára, ekcémára, pikkelysömörre hajlamosak, vagy érzékeny a bőrük, célszerű kerülni a szaunázást.

Mire figyeljünk?

Mindezek mellett azt sem szabad elfelejteni, hogy egy fárasztó edzés vagy hosszú nap után a forró gőz segíthet mentálisan is ellazulni, és hosszú távon ennek fizikailag is csak pozitív hatásai vannak. Amire érdemes ügyelni, hogy szauna előtt és után is igyunk elég folyadékot, és szaunázás előtt semmiképpen se fogyasszunk alkoholt. Ha bármikor gyengének érezzük magunkat, szédülni, émelyegni kezdünk, vagy úgy érezzük, hogy nem kapunk rendesen levegőt, azonnal menjünk ki a szaunából!