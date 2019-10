A gőzfürdő ezért egészséges

A szaunázás és a gőz csökkentheti a vérnyomást és a krónikus fájdalmakat, valamint a szívbetegségek kialakulásának esélyét, egyben a bőrnek is nagyon jót tesz. Figyeljünk azonban arra, hogy egyszerre 15-20 percnél többet ne töltsünk se a szaunában, se a gőzkabinban, és ha rosszul érezzük magunkat, elgyengülünk, esetleg émelyegni kezdünk, azonnal jöjjünk ki. A krónikus betegségekben, illetve szívproblémákban szenvedők szaunázás, gőzölés előtt mindig kérjék ki az orvosuk véleményét!

A szaunázást mindig zuhanyzás kövesse, amellyel megtisztítjuk a testünket, és felkészítjük a pihenésre! Részletek itt.

Szauna

A szauna melege nyugtatja az idegeket, egyben segít ellazítani az izmokat, csökkentve a feszültséget az ízületekben, illetve az egész testben. Éppen ezért különösen jót tesz azoknak, akik arthritiszben, migrénben vagy krónikus fejfájásban szenvednek. Stresszoldásra is kitűnő, és azoknak is érdemes kipróbálni, akik alvászavarokban szenvednek, mivel segíthet megszüntetni az álmatlanságot. A szauna melegének hatására a szervezetben endorfin termelődik, amely csökkenti a stressz káros hatásait, javítja a közérzetet, így jobban fogunk aludni is. Emellett amikor a felhevült testet lehűtjük, melatonin termelődik, amelytől ellazulunk, és mélyebben tudunk majd aludni.

A szauna ellazítja az izmokat, csökkenti a vérnyomást, de stresszoldásra is hasznos

Gőzkabin

A gőzkabin segít megnyitni a légutakat, a párás meleg az egész légzőrendszerre jó hatással van. Éppen ezért asztmában, bronchitiszben szenvedők számára különösen hasznos lehet. Ezen felül élénkíti a keringést és az anyagcserét, ami a fogyásban is segíthet, és segít a szervezetből kihajtani a felesleges vizet. Ez többek között azért jó, mert így hatékonyan méregteleníthetjük az egész testünket.

A bőr egészsége

A szauna inkább izomlazító, illetve vérnyomáscsökkentő hatása miatt hasznos, míg a gőzkabin a toxinokat segít kiüríteni a szervezetből. Mind a kettő megnyitja a pórusokat, javítja a bőr vérkeringését, így szépíti, puhítja a bőrünket. Ezért is van, hogy szaunázás vagy gőzölés után az arcunk egészséges rózsaszínű lesz. Pattanások ellen kifejezetten hasznos lehet időről időre igénybe venni valamelyiket.

Forrás: care2.com