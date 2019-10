Így gyógyít, ha közösségben vagyunk

A magány megbetegít

Az egyedüllét így hat az agyunkra - részletek itt!

Az egyedüllét leginkább az idősebb korosztályt fenyegeti. Magyarországon nagyjából 700 ezer 65 évnél idősebb ember él egyedül, akiknél gyakran az is előfordul, hogy teljes napokat töltenek beszélgetés nélkül. Ez az állapot nemcsak lelkileg, hanem idővel fizikailag is megviseli az elszenvedőit. A hosszú távon magányosan élő emberek úgy érzik, hogy nem számítanak, a környezetük nem érti meg őket, egyre inkább elszigetelődnek és egyre kevésbé törődnek saját magukkal is.

A magányosság könnyen depresszióhoz, szorongáshoz vezethet, ami ademenciaegyik rizikófaktorának számít. A lelki betegségek más módon is fizikai problémákat okoznak: megnő a szív- és érrendszeri betegségek, a magas vérnyomás, valamint a gyomorfekély esélye is. Ezek akár korai halálhoz vezethetnek többek között azért, mert a környezetük nem figyel fel rájuk, így nem kapnak időben megfelelő segítséget.

Valahova tartozni kell

Azok, akik társasági életet élnek sokkal ritkábban betegszenek meg, jobban alszanak és hosszabb ideig élnek. Csoporthoz tartozva védve érezzük magunkat, együtt sokkal erősebbek vagyunk és a közösség tagjainak a pozitív tulajdonságait is a magunkénak érezhetjük. Egy jól működő társaságban megkapjuk a várt figyelmet, könnyebben feldolgozhatjuk a problémákat és megnő a biztonságérzetünk. Fontos, hogy az idős emberek is megtalálják a saját közösségüket, ahol megkapják a kellő figyelmet.

Azok, akik társasági életet élnek, ritkábban betegszenek meg. Fotó: iStock

Nyugdíjasklubok

A különböző nyugdíjasklubok és egyesületek azokhoz az idős emberekhez szólnak, akik fizikai aktivitása megengedi, hogy részt tudjanak venni a programjaikon. Legyen az közös kirándulás, színházlátogatás, sporttevékenység, tánc, vagy akár csak kártyázás, zenehallgatás. Együtt minden jobb, mint otthon, egyedül, a tévé előtt. Míg sokan magányukban csak a problémákra és a betegségekre tudnak gondolni, egy közösség számos más témát nyújthat, ráadásul végre okot ad a kimozdulásra.

A társaság meghozhatja azt az élményt, hogy nemcsak a családjáért, másokért él az ember, hanem kizárólag a saját maga kedvéért is tesz valamit. Fizikai állapotától függően kipróbálhat esetleg olyan dolgokat is, amikre már korábban vágyott, de a megvalósításához vagy lehetősége, vagy mersze nem volt. A közösség támogatása megadhatja az erőt ehhez is. Ha pedig sikerül megvalósítani, az újabb pozitív energiabomba, ami szintén óriási hatással lehet a testre és lélekre egyaránt.

Otthoni magány helyett idősotthon

Ma már az idősotthonok sem feltétlenül a szükséges rossz kategóriát jelentik. Éppen ellenkezőleg: egy jól megválasztott intézmény nemcsak a betegápolásra és ellátásra koncentrál, hanem legalább annyira fontos, hogy biztosítsák a lakók számára a változatos szabadidős lehetőségeket is. Sokan éppen ezért saját maguk döntenek úgy, hogy az otthoni elszigetelődés és kiszolgáltatottság helyett a társaságot és biztonságos környezetet választják. Azok, akik a saját otthonaikban szorongtak, egy barátságos közösségben képesek újra megnyugodni, és kiteljesedni, ahogy megkapják a vágyott biztonságérzetet.

Ezekben az idősotthonokban nemcsak új kapcsolatok, barátságok szövődhetnek, hanem a közös programok során olyan ingerek érik a lakókat, amelyek a pszichés és fizikális értelemben is jó hatással vannak az egészségi állapotukra. Nem ritka, hogy a lakók az idősotthonokban kinyílnak, ismét képesek közösen énekelni, tornázni, táncolni, különböző programokon részt venni. Egy jól működő intézményben az elkötelezett személyzet, a közösséggel együtt képes feloldani a gátlásokat, megadni a kellő figyelmet és a valahova tartozás érzését ahhoz, hogy a lakók életük alkonyát nyugodt, ingergazdag és szerető környezetben tölthessék.