Miért érdemes idősek otthonába költözni?

Mindenki békés és nyugodt időskorra vágyik, de manapság csak kevés család képes gondoskodni idős tagjairól. Túl sok a munka, az elfoglaltság. Számos olyan elem lépett be az emberek életébe, amely korábban kevésbé volt jellemző: utazás, egész életen át tartó tanulás, vállalkozás stb. Ezért kevesebb idő jut az idősekre, akik sok esetben a gyerekektől távol élnek. Aztán egyre közelebb kerül az a pillanat, amikor a magukra utaltság miatti mindennapi fáradalmak már túlságosan naggyá válnak, a nehezebbé váló mozgás a társas érintkezéseket is korlátozza, míg a növekvőfélelemegy váratlan betegségtől egyre inkább növeli a stresszt. Mindezek a hatások - habár a legtöbben szívesen maradnának a megszokott környezetükben - arra ösztönzik az idős embereket, hogy biztonságot nyújtó helyet keressenek. Szerencsére egyre több jó színvonalú idősotthon működik az országban, ahol az életkoruknak megfelelő szolgáltatásokat kaphatnak a bentlakók.

De miért adná fel valaki a függetlenségét, s vállalná az alkalmazkodás kényszerét, amíg képes ellátni magát? Alapvetően természetesen a hosszú távon kiszámítható körülmények miatt, amelyek lehetőséget nyújtanak, hogy letegyék, pontosabban átadják az intézménynek gondjaik jó részét. Biztosak lehetnek benne, hogy életük végéig megőrizhetik a méltóságukat, megfelelő körülmények között lakhatnak, jó étkezést kapnak, és - ami ebben az életkorban kiemelten fontos - állandó orvosi és gondozói felügyeletet is. Már ez sem kevés, de ezek az alapszolgáltatások legfeljebb biztonságot nyújtanak, de nem teszik élvezetessé az otthonok lakóinak életét.

Az idősotthonokban lehetőség nyílik hasonló életkorú, érdeklődésű emberekkel ismerkedni. Fotó: iStock

Esély a szép öregkorra

Az idősek otthonai különféle szolgáltatási szinteken működnek, s a belépési összegek és a térítési díjak is ennek megfelelőek. Ha valaki elég sokat fizet, azt is elvárja, hogy időskori lakóhelyén az élete élményeket, izgalmakat is tartogasson. Hiszen a legtöbben éppen ezzel a céllal adják fel korábbi lakóhelyüket, mert tartanak az elmagányosodástól, az unalomtól, a gyorsuló leépüléstől. Ezért fontos kérdés, hogy adhatnak-e az otthonok olyan szolgáltatásokat, amelyek megteremthetik a szép öregedés esélyét?

Az idősek otthonában természetesen első helyen az ott lakók tehetnek a legtöbbet azért, hogy jól érezzék magukat. Ezek nem zárt intézmények, hanem olyan lakóépületek, amelyek számos speciális szolgáltatást nyújtanak. Először is az elhelyezés többnyire apartmanokban történik, így a lakó személyes ízlésének megfelelő (gyakran saját régi bútoraival berendezett) élettér a legtöbb esetben megmarad. Még az sem kötelező, hogy az intézmény által felkínált élelmiszert fogyasszák, ha úgy gondolják, hogy inkább bevásárolnak és főznek magukra. Ez egyben azt is jelenti, hogy mindenki bármikor jöhet és mehet, a lakókat egyáltalán nem korlátozzák a szabadságukban, legfeljebb azt kérik, hogy jelentsék be, ha elmennek boltba vagy az unokájukat meglátogatni.

Új barátságok születhetnek

Mivel ezekben az intézményekben, vagy lakóközösségekben az időseknek lépten-nyomon lehetőségük nyílik hasonló életkorú, érdeklődésű és gyakran megegyező problémákkal küzdő emberekkel találkozni, könnyű a kapcsolatfelvétel másokkal, jó esély van új ismeretségek és barátságok kötésére. Sőt nem egyszer előfordul az is, hogy egyes ismeretségekből udvarlás, majd házasság lesz. Egyes hiedelmekkel ellentétben az idősek otthona nem koncentrálja az életkorral járó problémákat, hanem megszünteti azokat, és tovább fenntartja az ott élők közösségi aktivitását.

Az intézmények fenntartói és személyzete érdekeltek ebben az aktív életben, mert a tevékeny, magukat elfoglaló emberek egészségesebbek maradnak, egyszerűbb a gondozásuk, könnyebb a kedvükre tenni, hiszen világos, hogy ki mit szeret, milyen vágyai vannak, mi növeli az önbecsülését vagy mi frusztrálja. Ezért a jól működő otthonoknak az egyik legfontosabb szolgáltatása, hogy a gondozók is jó személyes kapcsolatot ápolnak a bentlakókkal. De az intézmények lehetőségei ennél sokkal szélesebbek.

Az idős emberek, különösen, ha egyedül élnek, ritkán mozdulnak ki. Az otthonokban azonban számos, az életmódot javító elfoglaltság és szórakozási forma van. Szinte naponta tartanak mozgásterapeutákkal időseknek való tornákat, van, ahol uszoda is működik, kirándulásokat, külső kulturális programokat szerveznek. Emellett olyan szórakoztató esteket is rendeznek, amelyeken az idősebb korosztály érdeklődésének megfelelőek a műsorszámok. Gyakran olyan előadók lépnek fel, akik koruknál fogva maguk is lakók lehetnének az otthonban, s egykoron ennek a korosztálynak voltak a kedvencei vagy bálványai. Sokak lelki derűjének fenntartáshoz fontos a spirituális gyakorlat folytatása is, így az otthonokban az istentiszteletek is rendszeresek.