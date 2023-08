Videójáték-függő gyerekek: „többször ájulásig játszottam”

Az Emberbarát Alapítvány rehabilitációs intézetében sok olyan fiatal gyógyul, aki – bár más és más körülmények között nőtt fel – hasonló problémával küzd. "A szüleim nagyon mély alkoholisták. Gyakran beszélni sem tudtak hozzám. Miattuk menekültem egy olyan világba, ahol jól érezhettem magam. Nagyon lefogytam, össze voltam esve, iskolába már nem jártam, akár 5-6 napig is egyfolytában játszottam amíg el nem ájultam. Vezetős, lövöldözős, építkezős játékokkal, de olyannal is, amiben saját karaktert építhettem, a saját kis világomban élhettem, egy új ént alkothattam magamnak" – meséli Máté az RTL Klub Fókusz című műsorában. Számára a virtuális világ menekvés volt.

Van olyan gyerek, aki napokig fel sem áll a játék mellől. Fotó: Getty Images

Jó háttérrel is eljuthat valaki idáig

Olyan is van, akit nem a családja hajszolt függőségbe: "Én nem egy rossz családi légkörből jöttem, hívő keresztény családom van. Ez az egész csak kíváncsiságból jött. Megtetszett, ki akartam próbálni, és nem láttam benne veszélyt" – idézi fel a műsorban Áron.

A játékfüggő fiatalok van, hogy akár napokig a számítógép, vagy a telefon előtt ülnek megállás nélkül, teljesen kizárva a külvilágot. A függőség során az érintett nem képes kontrollálni önmagát, ezek az emberek teljesen tönkremennek, sőt van, aki az öngyilkosságba hajszolja magát – mondta el a műsorban Bereczki Sándor, az Emberbarát Alapítvány alapító elnöke.