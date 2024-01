Egyre népszerűbb a „legális heroinnak” nevezett kratom

Hiába több országban betiltották, az opiát jellegű szer, a kratom egyre jobban terjed Magyarországon. Ugyan a forgalmazók teaként árulják, a szakemberek szerint veszélyes szerről van szó – derült ki az ATV Híradójából.

Az internetes forgalmazók általában por, őrölt levél, kapszula és kivonat formájában árulják a kratomot. Fotó: Getty Images

Elvonási tüneteket okoz, ha abba akarod hagyni

Az egyik, kratomot forgalmazó webáruház ezt írja a szerről: „sikerrel használják tanuláshoz, monoton munkákhoz, vagy bármilyen teendőhöz, amire az ember nehezebben veszi rá magát.”

Ezt azonban az addiktológus nem tudja elátámasztani, sőt a műsorban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kratom egy erős függőséget okozó, veszélyes szer. „Akár néhány hét használat után ha valaki elhagyja, akkor rájön, hogy valójában csapdába esett, mert opiátszerű elvonási tüneteket okoz – mondta a szakember.

"Legális heroinnak" is nevezik a kratomot, azt a trópusi fát, aminek a levele pszichoaktív, opiátszerű vegyületeket tartalmaz. Bár az amerikai kábítószer-ellenőrzési hivatal már 2016-ban szigorította a forgalmazását, Magyarországon jelenleg is kapható. Használata befolyásolja az agyműködést, sőt már több ember halálát is okozta.