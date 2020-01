Egyre trendibb a józanság

Egy új kutatás szerint a megkérdezett amerikaiak körülbelül fele egészségügyi okokból tartózkodik az alkoholtól. Az ezredforduló környékén születettek közül pedig sokan valamilyen rossz tapasztalatot, illetve az italozás negatív megítélését nevezték meg az absztinenciájuk okaként.

Egyre többen vállalnak absztinenciát egészségügyi megfontolásból. Fotó: iStock

Kis mértékben is káros

Az egészségügyi okokból vállalt absztinenciát valószínűleg az is megtámogatja, hogy manapság a szakértőktől is más ajánlások érkeznek az alkoholfogyasztással kapcsolatban, mint korábban. A kutatók ugyanis éveken át publikáltak olyan eredményeket, amelyek azt sugallták, hogy a mértékletes vagy alkalmi alkoholfogyasztók egészségesebbek, mint azok, akik egyáltalán nem isznak. Csakhogy kiderült, hogy több kutatásban is az absztinensek közé soroltak olyanokat, akik a vizsgálat idején már valóban nem ittak, de korábban fogyasztottak alkoholt - volt, aki rendszeresen és sokat. Ám amikor a kutatásokban az absztinensek közé csak olyanokat soroltak, akik tényleg soha életükben nem ittak, akkor már más eredmények születtek.

2018-ban jelent meg egy tanulmány, amelyben 25 év alkolholfogyasztással, illetve annak egészségügyi hatásaival kapcsolatos kutatásának eredményeit összegezték. Ezekből pedig az derült ki, hogy az alkoholfogyasztásnak nincsen "biztonságos" szintje. Emellett az alkoholt több fontos kutatás is karcinogénnek, azaz rákkeltőnek minősítette. Kiderült például, hogy azok, akik 40 éven át napi két alkoholegységet fogyasztottak, 54 százalékkal nagyobb eséllyel lesznek rákosak, mint azok, akik sosem ittak alkoholt. Ugyanakkor a szakemberek szerint önmagában ezek az információk nem mindenkit motiválnak arra, hogy ne igyon - hosszú távú egészségügyi következményeknek ugyanis nincs azonnali látszata.

Miért éri meg letenni a poharat?

A gyors eredmény, ami sokakat rávesz arra, hogy végleg búcsút intsenek az alkoholnak, az az általános közérzetjavulás, amelyet már egy rövidebb absztinens periódus után is megtapasztalhatunk. Alkoholfogyasztás után rosszabbul alszunk, a fáradtság miatt aztán kihagyjuk az edzést, és nincs erőnk egészséges ételt főzni - emiatt pedig hízhatunk, valamint fizikailag és mentálisan is rosszul érezhetjük magunkat. Ám ha nem iszunk, akkor ennek a fordítottja történik. Az adatok azt mutatják, hogy az ezredfordulósok körében a legnépszerűbb az alkoholmentes életmód, a második helyen pedig a 45-54 évesek állnak.