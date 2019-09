Ezért más az alkoholmentes sör íze

A sör világszerte az egyik legkedveltebb ital, Magyarországon a tavalyi évben 6,29 millió hektoliter fogyott belőle, ez nagyjából 70 ezer literrel meghaladja a 2017-es fogyasztásunkat. Az autóval rendszeresen közlekedők azonban az alkoholtartalma miatt nem mindig fogyaszthatják, nekik lehet jó döntés az alkoholmentes sörök fogyasztása. Tudni kell azonban, hogy ezeknek a sörökben is van minimális alkoholtartalma, egyes termékeknek a fél százalékot is elérheti. Ráadásul az ízük sem ugyanolyan, mint az alkoholos söröké. Hogy pontosan miért, arról bővebben az Index cikkében olvashatunk!

Az USA-ban készültek az első alkoholmentes sörök

Az Egyesült Államok sörfogyasztását a mai napig meghatározza az 1920-ban érvénybe lépett, majd csúfos kudarcba fulladt szesztilalom. A vallásos gyökerű Anti-Saloon League mozgalom ekkor kilobbizott egy törvényt, amely 0,5 százalékban maximalizálta a sör alkoholtartalmát - jelenleg az alkoholmentes termékekben is maximum ennyi alkohol lehet. Az amerikai főzdék ehhez igazítva kezdtek el olyan sörszerű italokat készíteni, amelyek ízben közelebb álltak a vízhez, mint az Európában megszokott sörökhöz.

Bár az alkoholtilalom 13 év múlva megszűnt, ennyi idő elég volt, hogy a társadalom egy része átszokjon a hagyományos sörökről a könnyedebb, alkoholmentes italokig. A tilalom beszüntetése után így a gyártók hasonló termékeket dobtak piacra, csak több alkoholt hagytak bennük. Az USA sörfogyasztásának jelentős részét ezek a könnyedebb sörök teszik ki a mai napig.

Hova tűnik a sörből az alkohol?

Az alkoholmentes söröket nagyjából ugyanolyan eljárással készítik, mint az alkoholos fajtákat. Ugyanúgy van malátaőrlés, cefrézés és főzés, itt is hozzáadják a komlót, sőt, még az erjesztést sem hagyják el, az egész végén viszont valahogy ki kell szedni a sörből az alkoholt. Az egyik módja a forralás, melynek során 78,37 Celsius-fokra melegítik az italt, és ezen a hőfokon tartják addig, míg ki nem párolog belőle az alkohol. A másik a fordított ozmózis, ahol a sört egy olyan membránon eresztik át, amin csak az alkohol és a víz hatol át. Az így nyert keverékből lepárolják az alkoholt, a vizet pedig ismét hozzáadják a szűrő másik oldalán maradt ragacsos sziruphoz.

A mentes sörök íze több okból is eltérhet az alkoholostól. Forrás: iStock

Az utóbbi egy költségesebb és hosszabb eljárás, viszont a termék ízét kevésbé befolyásolja, mint a forralás. Bármelyik módszert választják is, lesz még egy plusz feladatuk a gyártóknak, ezek a sörök ugyanis nem erjednek tovább az üvegben, így pedig szénsavat sem termelnek. A legtöbb gyártó ezért szén-dioxidot adagol a sörhöz, de egyes termékekben egy kis cukorral és élesztővel oldják meg ezt a problémát. Utóbbi esetén viszont könnyen 5 százalék fölé emelkedhet az alkoholszint, sőt az üveg is felrobbanhat.

A mentes sörök íze több okból is eltérhet a hagyományos típusokétól. Az egyik a már említett újraforralás, ami gyorsan eltünteti a komló ízét és aromáját az italból. Az alkohol emellett az ital szárazságáért is felelős, és az ízeket is jobban ki tudja emelni. Ezen okok miatt érezhetjük fémesnek, savanykásnak az alkoholmentes változatokat, sok gyártó ezért különböző ízesítéssel dobja fel ezeket a termékeket.