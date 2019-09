Az alkohol miatt hal meg ennyi ember

A jelentés szerint 2010 és 2016 között évente több mint 290 ezer európai vesztette életét alkoholfogyasztáshoz köthető okok miatt.

Az alkohol ezt teszi a testünkkel - részletek!

Nem csökken az alkoholfogyasztás

A kutatás szerint az uniós, valamint a norvég és svájci felnőtt lakosok (15 évnél idősebbek) átlagosan hetente több mint 2 üveg bort isznak meg. Ha pedig a számításokat pontosítjuk és a mintából kivesszük azokat, akik egész életükben absztinensek voltak és azokat, akik már leszoktak az alkoholról, akkor azt az eredményt kapjuk, hogy a vizsgált felnőtt lakosság hetente több mint 3 palack bort fogyaszt el. Ez a mennyiség pedig már súlyos egészségügyi következményekkel jár.

Nem csökken az alkoholfogyasztás. Fotó: iStock

De az alkalmi nagy ivászat is problémát jelenet. A lakosság 30,4 százaléka számolt be arról, hogy a megelőző 30 napban egy alkalommal 60 grammnál is több tiszta alkoholt ittak - ez azt jelenti, hogy egy alkalommal több mint 5 italt fogyasztottak el. Ez a típusú alkoholfogyasztás a férfiakra jellemző a leginkább (47,4 százalékuk számolt be róla), míg a nők csupán 14, 4 százaléka érintett a témában. Az alkalmi nagy ivászat jelensége a balti országokban, Csehországban és Luxemburgban a legelterjedtebb.

Dr. Jakab Zsuzsanna, a WHO regionális igazgatója szerint bár sok európai országban visszaesett a fogyasztás, a csökkenés megtorpanni látszik. Éppen ezért véleménye szerint a döntéshozóknak végre kellene hajtaniuk azokat a stratégiákat, amelyek bizonyítottan hatásosak, ilyen például az alkoholos italok árának megemelése, az elérhetőség korlátozása, valamint a reklám tilalma.

"Naponta 800 ember hal meg a régió egyes részen az alkohol okozta egészségkárok miatt, tennünk kell ellene valamit" - mondta dr. Jakab Zsuzsanna.

Sok fiatal hal meg az alkohol miatt

Az Európai Unióban, valamint Norvégiában és Svájcban az alkohollal összefüggő haláleset 76,4 százalékát olyan betegségek okozzák min például a rák, májcirrózis vagy éppen szív- és érrendszeri betegségek. A halálesetek 18,3 százalékáért pedig alkoholos befolyásoltsággal összefüggő sérülések, például közúti közlekedési balesetek, öngyilkosságok és gyilkosságok a felelősek.

A jelentés arra is rámutat, hogy az kontinensen az alkohol felelős az összes haláleset 5,5 százalékáért, 2016-ban például 291 100 alkoholra visszavezethető halálozást regisztráltak. Ráadásul pedig az alkohol miatti halálozások száma kiemelkedően magas a tizenévesek és a fiatal felnőttek körében. Ebben a csoportban ugyanis minden negyedik halált az ital okoz.

Forrás: euro.who.int