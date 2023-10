Drogfüggőknek fejlesztettek ki védőoltást

A Calixcoca névre keresztelt oltóanyag állatkísérletek során már biztató eredményeket produkált – írja a ScienceAlert. Amennyiben a humán kísérletek is megfelelően zárulnak, ez a vakcina lehet a világon az első, amellyel a kokainfüggőséget kezelik. Brazíliában különösen nagy előrelépést jelentene a klinikai alkalmazása, mivel a dél-amerikai ország globális léptékben a második a kokainhasználat terén. Csak az Egyesült Államokban fogyasztják többen az illegális kábítószert.

Fertőző betegségek után immár a kokainfüggőség ellen is vakcinával lépne fel az orvostudomány. Fotó: Getty Images

Az oltás működési alapelve az, hogy ellehetetleníti a kokain bódító hatását. Arra sarkallja ugyanis az immunrendszert, hogy antitesteket termeljen a droggal szemben. Ezek az antitestek aztán megkötik a kokainmolekulákat, amelyek mérete így túl naggyá válik ahhoz, hogy bejuthassanak az agy jutalmazó központjába, az úgynevezett mezolimbikus rendszerbe. Normál esetben a kokain itt a dopaminfelszabadulást fokozva idéz elő mámoros kábulatot a szerhasználóknál.

Az eddigi kísérletek arról tanúskodnak, hogy a Calixcoca a beoltott állatok szervezetében számottevő antitesttermelődést indított be a kokain ellen, miközben nem okozott jelentős mellékhatásokat. Arra is fény derült továbbá, hogy védelmet nyújtott a kokainfüggő vemhes patkányok magzatai számára. A kutatók azt remélik, hogy ez a hatás az embernél is érvényesülhet, így meg lehet óvni a szerhasználó kismamák gyermekeit a drog káros hatásaitól. A brazil kutatócsoport jelenleg a vakcina humán klinikai kísérleteit készíti elő.

Kiegészítő eszközként segít a leszokásban

Frederico Garcia pszichiáter, a Minas Gerais Állami Egyetem oltóanyagot kifejlesztő csapatának koordinátora abbéli reményének adott hangot, hogy a Calixcoca újraformálja majd a kábítószerfüggők kezelését. A terápia jelenleg pszichológiai tanácsadás, szociális támogatás és – szükség esetén – rehabilitáció kombinált alkalmazásán alapul. A védőoltás egy fontos eszközzel bővíthetné az orvosok eszköztárát a gyógyulás kritikus stádiumaiban, például akkor, amikor a betegek visszatérnek a rehabról.

Az oltóanyag mesterséges vegyületekből áll, nem pedig természetes eredetű összetevőkből. Ennek az az előnye, hogy így a gyártása is olcsóbb, illetve nem igényel speciális tárolási feltételeket, így akár folyamatos hűtést. Ezzel együtt Garcia hangsúlyozta, hogy szó sincs arról, hogy mindenkit beoltanának vele. Terveik szerint azoknak a kábítószerfüggőknek ajánlanák fel, akik leszoknak a kokainról és elkötelezettek, hogy hosszú távon is tiszták maradjanak. A vakcina iránti kereslet ugyanakkor így is jelentős: a kutatócsapat által szervezett klinikai kísérletekre már több mint háromezer önkéntes jelentkezett.