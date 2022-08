Olyan gyors volt a szülés, hogy be sem értek a kórházba

„Ármin egy percet sem várt tovább” – kezdi friss posztját az Országos Mentőszolgálat. A bejegyzésben egy 30 év körüli nőről mesélnek, akihez hétfőn kérték a mentők segítségét a Heves megyei Aldebrőre.

Néhány perc alatt született meg a baba. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

A várandós nőnél délután kezdődtek a fájások, és rövid időn belül riasztották is hozzá a mentőket, akik néhány perc alatt ki is értek a helyszínre. Szinte azonnal el is indultak a kismamával a kórházba, ám Kerecsendnél felgyorsultak az események: hirtelen beindult a szülés.

Az első gyermeküket váró kismamák gyakran aggódnak emiatt, ám a szakember szerint könnyedén felismerhető, ha megindul a szülés.

„Miközben bajtársaink félreálltak és felkészültek a szülés levezetésére, a mentésirányítás rögtön esetkocsit riasztott segítségül. Az életmentők közreműködésével a boldog anyuka végül bonyodalmak nélkül, mindössze néhány perc alatt világra hozta negyedik gyermekét” – közölték.

A helyszíni ellátást követően az anyát és újszülött kisfiát is stabil állapotban szállíthatták kórházba.