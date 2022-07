Vízben szülés: eszméletlen nagy élmény

A kórházi vízben szülés során egy szülőmedencét használnak a vajúdáshoz, illetve néha a szüléshez is. A módszer Magyarországon is elérhető egyes szülészeteken. Ennek során a szülés teljes eszköztárát is bevethetik, például epidurális érzéstelenítést, gátmetszést. A módszer hívei szerint a technika nyugodtabb és kevésbé fájdalmas élményt eredményez. Míg a kritikusok azt hangsúlyozzák, hogy az nem eléggé biztonságos, mert komplikáció esetén nagyobb a kockázata a fertőzéseknek és az életet veszélyeztető eseményeknek.

A vízben szülés számos előnnyel jár a szülő nőre nézve, állítja egy új kutatás. Fotó: Getty IMages

A brit ajánlások például csak egészséges, komplikációmentes terhességű nők esetében támogatják a vízben szülést. Az Amerikai Szülészek és Nőgyógyászok Kollégiuma pedig egyáltalán nem ajánlja, mivel annak biztonságossága nem tisztázott. A szülészeteken történő vízben szülés egyébként Nyugaton és Magyarországon is viszonylag ritka, de egyre népszerűbb.

Az Oxfordi Egyetem kutatócsoportja most azt vizsgálta, hogy melyek az előnyei és hátrányai a vízben szülésnek. Tanulmányok tanulmányait vizsgálták, azaz összegyűjtötték a témában született értekezéseket az utóbbi húsz évből. Arra voltak kíváncsiak, hogy a vizes szülés és a hagyományos szülészeti ellátás között melyek a különbségek.

Talán nem meglepő módon arra jutottak, hogy a vízben szülés nemcsak ugyanolyan biztonságosnak bizonyult, mint a standard ellátás az egészséges anyák és újszülöttjeik számára, hanem „egyértelmű előnyökkel is járt a nők számára”, mert kevesebb komplikációhoz és a nők nagyobb elégedettségéhez vezetett. Noha az összegyűjtött esetek között elvétve akadtak otthonszülők is, akik például a házi fürdőkádban vajúdtak, a legtöbb vizsgált eset kórházi, szülőmedencés szülés volt, és összesen 157 ezer résztvevőt (szülő nőt, bábát, orvost, hozzátartozót) érintett.

A kutatók azt találták, hogy a vizes szülés csökkentette az epidurális érzéstelenítés, az injekciós opioidok, a gátmetszés, valamint a szülés utáni fájdalom és erős vérzés előfordulását. A vízbe merítés jelentősen javította a gát épsége megőrzésének esélyét, és ez pozitívan befolyásolhatja a nő szülésélményét is. A vízben pihenés és vajúdás továbbá csökkentheti a félelmet, a szorongást és a fájdalomérzetet. Az endogén endorfinok és az oxitocin felszabadulása révén pedig segít optimalizálni a szülés fiziológiáját.

A tanulmánynak, amelyet az IFL Science szemlézett, a kutatók szerint is megvannak a korlátai, például sok esetben nem vizsgálták felül az adatok forrásait. Végső soron több jó minőségű bizonyítékra van szükség annak felméréséhez, hogy mennyire biztonságos és előnyös a vizes szülés, írták. A továbbiakban éppen ezt szeretnék folytatni úgy, hogy jobban figyelembe veszik azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a vajúdás és a szülés kimenetelét. Beleértve azt, hogy hány gyermeke volt már egy nőnek, hol szült, hogyan, illetve milyen ellátást kapott.