Lefeküdt pihenni, a felesége élesztette újra

„Hétfő este elköszönt feleségétől és lefeküdt pihenni egy 40 év körüli, szívbeteg férfi budapesti otthonában, majd pár perc múlva párja arra lett figyelmes, hogy furcsán veszi a levegőt” – írja szerdán kiadott Facebook-posztjában az Országos Mentőszolgálat. Az asszony hiába próbálta ébresztgetni a férfit, ezért tárcsázta a segélyhívót. A mentésirányító utasításait követve megvizsgálta férjét, aki addigra már nem lélegzett. Ezért aztán a telefonon kapott instrukciók alapján a rémült nő kezdte meg az újraélesztést.

Perceken belül a mentők is kiérkeztek a helyszínre, emelt szinten folytatva az újraélesztést. Az időben megkezdett mellkasi nyomások végül sikerre vezettek. Ugyanakkor a lakás adottságai miatt a tűzoltókat is be kellett vonni a mentésbe, hogy a férfit le tudják juttatni a mentőautóhoz. Ezek után már stabil állapotban szállíthatták kórházba.

Borítókép: OMSZ