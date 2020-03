Koronavírus: így könnyebb az otthoni tanulás

Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com-on, Orbán Viktor miniszterelnök péntek este bejelentette, hogy a koronavírus elleni védekezés jegyében hétfőtől beráznak a magyarországi iskolák, a tanítás távoktatásban folyik tovább. Ezért a mai napon elkezdődött a digitális tanrendre való átállás.

Medvéné Kendi Tímea angol tanár nyíregyházi otthonában javítja a diákjainak kiadott feladatot.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Oktató műsorok diákoknak

Az otthoni tanulás megkönnyítése érdekében - a koronavírus miatt kihirdetett vészhelyzet feloldásáig - az M5 kulturális csatorna mindennap oktatási tartalmat sugároz reggel 8-tól délután fél 3-ig. 8 és 11 óra között az 5-8. osztályos diákoknak szánt Felsős című műsor látható, amelyben biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, művészetek és informatika témakörökkel foglalkoznak.

11 órától a Szólalj meg! című műsor két angol nyelvleckéjét sugározzák. 11:30-tól 5 nyelven 5-5 nyelvlecke követi egymást: hétfőnként német, keddenként francia, szerdánként olasz, csütörtökönként spanyol, péntekenként pedig orosz nyelvtani feladatokkal foglalkoznak.

Az érettségire készülőket is segítik

A fentieken kívül mindennap 12 órától érettségi műsorokat is sugároznak majd, hogy megkönnyítsék a középiskolás korosztály dolgát is a koronavírus-járvány idején. Magyar nyelv és irodalom, matematika, valamint történelem óra naponta lesz, biológia, kémia, informatika, fizika és földrajz pedig hetente két-két alkalommal. Az oktatási sáv hétköznap fél 3-ig tart. A műsorok ezen az oldalon is elérhetőek és visszanézhetőek lesznek - közölte az MTVA.

