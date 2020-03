Orbán Viktor: bezárják az iskolákat hétfőtől

Tíz akciócsoport felállításáról, az egészségügyi védőfelszerelések lajstromáról, valamint rendkívüli, az oktatást érintő döntésekről is tájékoztatott péntek esti rendkívüli bejelentkezésében Orbán Viktor miniszerelnök a Facebook-on.

Digitális munkarend az oktatásban

Március 16-tól, hétfőtől új oktatási munkarendben, tantermeken kívül, digitálisan folytatódik az oktatás Magyarországon. Ez az jelenti, hogy a tanulók nem mehetnek be az iskolába, míg az igazgatóknak kötelező, a tanároknak pedig opció, ha nem tudják megoldani otthonról a digitális oktatást - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök péntek este. Elmondta, mind az oktatás, mind pedig az életünk megváltozik, nem hetekre, hanem várhatóan hónapokra, s ehhez mindenkinek alkalmazkodnia kell.

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében az egyetemeken március 16-tól 20-ig előrehozott tavaszi szünet, ezt követően pedig távoktatás lesz. A részletekért kattintson.

"Egyébként is terveztük a digitális oktatás infrastruktúrájának a kiépítését, most a tervezett idő előtt kell ezt megindítani. Lehet, hogy döcögni fog néha, de még mindig jobb, ha folytatjuk döcögve, mintha nem folytatnánk. Így a tanulók tanulhatnak, a tanárok taníthatnak, az érettségire is fel tudnak készülni és remélhetőleg a szokott rendben meg tudjuk majd tartani azt" - fogalmazott Orbán. Hozzátette, az oktatási államtitkár módszertani ajánlásokkal segíti majd a tanárok, az iskolák és a diákok munkáját. Bejelentette, kiscsoportos gyermekmegőrzést is biztosítani fognak, de jobb volna, ha otthon maradnának a gyerekek. Ezzel kapcsolatban pedig egy kérést is megfogalmazott: "a gyerekere ne a nagyszülők vigyázzanak".

Hétfőtől egyetlen oktatási intézmény sem nyitja ki a kapuit, a diákok otthonról digitális oktatás keretében folytatják a tanulást. Fotó: Getty Images

Mint mondta, ez a járvány a fiatalokat nem veszélyezteti, a középkorúakat sem, nekik egy átlag influenza tüneteivel jár a betegség, amit a miniszterelnök szavai szerint "ki fognak bírni". "De a szüleink, nagyszüleink komoly bajban lehetnek. Nekik ez nem egy szokásos influenza, hanem életveszélyes fertőzés" - hangsúlyozta Orbán, megjegyezve: törődni kell a gyerekekkel, de vigyázni most a szüleinkre és nagyszüleinkre kell.

Minden területért felel valaki

A miniszterelnök elmondta, a mai napon 10 akciócsoportot állítottak fel. Egy oktatási akciócsoportot, amit Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár felügyel, elrendelték egy járványügyi mobil konténerkórház felépítését, ennek felelőse Tóth Tamás vezérőrnagy. A létfontosságú vállalatok biztonságáért felelős akciócsoportot is megalakították Benkő Tibor tábornok vezetésével. Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár vezetésével létrehozták a nemzetközi koordináció akciócsoportot.

A kommunikációs akciócsoportot Kovács Zoltán vezeti, a rendkívüli jogrendért felelős akciócsoportot Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, míg a pénzügyi akciócsoportot Varga Mihály pénzügyminiszter vezeti. Orbán Viktor úgy fogalmazott, mivel arra számítanak, hogy a gazdaság leáll és újra kell majd indítani, ezért egy ilyen akciócsoportot is létrehoztak Mager Andrea vezetésével. Mindezeken túl egy kutatócsoport is felállt Jakab Ferenc vezetésével, akik koronavírus elleni vakcina és gyógyszer kutatásával és fejlesztésével fognak foglalkozni.

22 millió kesztyű, 1,2 millió maszk

Orbán Viktor a védekezési eszközök számáról is közölt adatokat. A magyarországi laborkapacitás több ezer mintavételhez elegendő, a mintavételeket pedig a WHO protokollja szerint végzik.

A tájékoztatóból kiderült, hogy 22 millió gumikesztyű, 1,2 millió sebészi maszk van most az országban, utóbbiból további 1 milliót rendeltek. "Kétezer-kétezer lélegeztető- és altatógép is van. Ez azt jelenti, hogy sok tízezer megbetegedés esetén is elegendő a kapacitás, de újak beszerzéséről is gondoskodtunk" - mondta a miniszterelnök.

Mivel az elmúlt két napban két új koronavírussal fertőzött betegről is kiderült, hogy korábban Izraelben járt, így a miniszterelnök bejelentette, hogy Kína, Irán, Dél-Korea és Olaszország után, immár Izraelből sem léphetnek be az országba az utazók, kivéve a hazatérő magyar állampolgárokat, akikre viszont automatikusan két hét karantén vár.

Korábban az iskolák bezárását kérték a pártok

A miniszterelnök mostani bejelentését hétpárti egyeztetés előzte meg, ahol valamennyi párt frakciója egyetértett az iskolák hétfői bezárásával. Erről Gulyás Gergely beszélt újságíróknak nem sokkal 8 óra előtt. A miniszter úgy fogalmazott: az operatív törzsnek van egy szakmailag megalapozott véleménye. Magyarországon a megbetegedések száma az egyik legalacsonyabb Európában, s önmagában ez talán nem indokolná az iskolák bezárását. Ugyanakkor azt is látják, hogy nagyon sokan nem érzik biztonságban a saját gyermekeiket, és ebben a helyzetben arra kell tekintettel lenni, hogy a védekezéshez úgy tudjanak hozzájárulni, hogy az Magyarország polgárai számára a lehető legmegnyugtatóbb legyen - tette hozzá.