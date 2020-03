Koronavírus: bezártak a vidéki óvodák, bölcsődék

Ahogy már beszámoltunk róla, hétfőtől fokozatosan bezárnak a fővárosi óvodák és bölcsődék a koronavírus okozta helyzet miatt. A budapesti példát követve pedig a vidéki önkormányzatok is sorra rendelik el ugyanezt az óvintézkedést - a legtöbb nagyvárosban ez már hétfőtől érvényes.

Az önkormányzatok dönthettek

Az önkormányzatok maguk dönthetnek a fenntartásukban működő óvodák nyitvatartásáról - közölte szombaton Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. A rendelkezés kormányredelet formájában is megjelent. Ennek köszönhetően már több vidéki önkormányzat is bejeletette, hogy bezárja a nevelési intézményeket.

Egyre több helyen kérik a szülőket, hogy aki tudja, tartsa otthon gyermekét.

Fotó: Getty Images

A koronavírus okozta helyzetre való tekintettel tehát hétfőtől zárva tartanak többek között a debreceni, a győri, a miskolci, a makói, a salgótarjáni, a szekszárdi és a szombathelyi óvodák és bölcsődék. A legtöbb helyen viszont indokolt esetekben biztosítanak ügyeleti ellátást - kiscsoportos elhelyezéssel - és étkeztetést is. A fentiek mellett Hódmezővásárhelyon, Kaposváron, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pécsen, Sopronban, Székesfehérváron, Veszprémben és Zalaegerszegen is bezárták a bölcsődéket és az óvodákat, hogy csökkentsék a koronavírus-fertőzés veszélyét.

Erre számíthatunk a következő napokban

Ugyan nem hétfőtől, de az elkövetkezendő napokban még számos más település intézményei is bezárnak a koronavírus elleni védekezés jegyében. Dunaújvárosban például hétfőn még a szokott módon üzemelnek az óvodák és a bölcsődék, keddtől azonban már csak az ügyeletes intézmények fogadják a gyerekeket. Az ügyeletet igénybe vevő gyermekek szüleinek viszont büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyermek nem járt külföldön és nem beteg. A városban bezárják továbbá a játszótereket is, a vendéglátóipari és turisztikai egységektől pedig azt kérték, hogy lehetőleg ne nyissanak ki.

Kecskeméten - a hétfői tapasztalatok függvényében - szerdától csak ügyeleti rendben működnek a bölcsődék és óvodák. A szülőket arra kérik, csak akkor vigyék be gyermekeiket az intézményekbe, ha semmilyen módon nem tudják megoldani az otthoni felügyeletüket. Fontos feltétel azonban, hogy a gyermek egészséges legyen, illetve hogy a családból senki nem járt külföldön az elmúlt két hétben.

Az új koronavírus terjedése miatt Békéscsabán és Csongrádon is bezárnak az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsődék szerdától. Néhány kijelölt intézményben azonban biztosítják majd a kiscsoportos felügyeletet. Békéscsaba polgármestere, Szarvas Péter azt is közölte, hogy az ügyeleti ellátás terén elsőbbséget élveznek majd az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók gyerekei. Fokozatosan bezárnak továbbá a szegedi óvodák és bölcsődék, beleértve az egyetemi, az egyházi, a magán- és az alapítványi fenntartású intézményeket is. Szerdától ezeknek csak a fele nyit ki, március 23-ától pedig az igényeknek megfelelően, a kijelölt intézményekben biztosítják a gyermekfelügyeletet. A szociális alapú gyermekélelmezést - a tankerülettel egyeztetve - biztosítja az önkormányzat, és a szülői igényeknek megfelelően megszervezik a közétkeztetést - közölte Botka László, a város polgármestere.

