Koronavírus: elmaradt a baby boom

Sokan úgy gondolták, a koronavírus miatti kényszerű összezártságban több család is bővülni fog, mert a pároknak több idejük és lehetőségük lesz összebújni. Mások viszont inkább arra tippeltek, hogy épp ellenkezőleg: kevesebb gyerek születik majd. Utóbbiaknak lett igazuk - legalábbis az Associated Press egy friss elemzése szerint.

A tudományos munka az Egyesült Államok 25 államából kapott előzetes adatok alapján készült, és rámutat, hogy bizonyos államokban drámaian csökkent a születésszám a koronavírus-járvány alatt. Megjegyzendő azonban, hogy már a pandémia kitörése előtti időszakban is egyre kevesebb baba született az USA-ban - az elmúlt évtizedben minden évben közel egy százalékkal csökkent a születések aránya -, de 2020-ban, illetve 2021 elején ennél is látványosabb visszaesés következett.

Sokkal kevesebb gyerek született a pandémia alatt, mint azt megelőzően. Fotó: Getty Images h i r d e t é s

2019-hez képest tavaly 4,3 százalékkal csökkent a születésszám. Illetve decemberben (a bezártság kezdete után kilenc hónappal), valamint 2021 első két hónapjában 6,5; 9,3; illetve 10 százalékos csökkenés látszik az adatokból. Ebben az említett három hónapban összesen körülbelül 41 ezerrel kevesebb gyerek született az Egyesült Államokban, mint egy évvel korábban ugyanebben az idősávban. Ez összesítve 8 százalékos visszaesésnek felel meg.

Koronavírus: hova tűntek a koraszülöttek? Több ország kórházaiban is a koraszülések számának visszaesését tapasztalták, ez pedig akár egy jövőbeli kutatás kiindulópontja is lehet. Mutatjuk, miért.

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) későbbre ígérte, hogy az összes állam adatait figyelembe véve kiadnak egy összesítést, de a szakértők szerint az előzetes adatok általában nem nagyon térnek el a véglegesektől, így a fent említett 25 államban valószínűleg nem várható lényeges változás a születésszámok tekintetében.

Miért született kevesebb gyerek?

Hogy mi állhat a visszaeső születésszámok hátterében? Az ok a New York Post által megkérdezett szakértő szerint nagyon egyszerű: krízishelyzetben az emberek nem gondolnak családbővítésre. Ezt támasztja alá egy, a lapnak nyilatkozó pár is, akik szerint - idézzük - "túl intenzív és ijesztő" volt a világjárvány kitörése, illetve az azzal járó kényszerű bezártság, hogy még egy gyereket vállaljanak.

Mások az anyagi bizonytalanság, illetve a munkájuk elvesztése miatti szorongás miatt döntöttek úgy, hogy várnak a családbővítéssel. Megint másnál a párkapcsolat illetve a házasság is megsínylette az összezártságot, így náluk fel sem merült a gyerekvállalás gondolata.

Ismert, hogy azelhízása súlyos lefolyású COVID-19 egyik legjelentősebb rizikófaktora. Egy nagy létszámú brit kutatás szerint ugyanakkor a súlyfelesleg főként a fiatal korosztályokra nézve fokozza drasztikusan a kockázatot. További részletek itt.