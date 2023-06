Ezek a legnépszerűbb gyerektáborok idén

Idén több mint 230 ezer gyermeket írattak be nyári táborokba, ami csekély növekedést jelent a tavalyi évhez képest – mondta el az InfoRádiónak nyilatkozva Tóth Béla, a Táborfigyelő portál vezetője. Kifejtette, a legtöbben sporttáborokba mennek, de ugyancsak sokan választják az angoltáborokat, valamint a honvédelmi és katonai táborokat. Ezenkívül egyre több extrém és különleges tematika is megjelenik a kínálatban. A többi között például robotika-, drón-, mesterségesintelligencia- és mikrochipprogramozó tábor is indul az országban.

Az idei évben több mint 200 ezer gyermek mehet táborozni a nyáron. Fotó: Getty Images

Tóth Béla szerint több oka is van, hogy az áremelkedések ellenére sem csökkent a gyermektáborok iránti kereslet. Egyfelől sok szülő már a tél végén elkezdi tervezni a nyarat, illetve él az előfoglalás jelentette kedvezményekkel. Másfelől a 11 hetes vakáció alatt muszáj megoldani a gyerekek felügyeletét, és aki teheti, igyekszik erre élménydús megoldást találni. A táboroztatás előnye, hogy így a szülő biztonságban tudhatja gyermekét, amíg dolgozik.

Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a tábortematika kiválasztásánál? Mutatjuk.

A szakértő kitért rá, táborválasztásnál mindig legyen az a legfontosabb szempont, hogy azt legálisan működő alapítvány, egyesült vagy vállalkozás szervezze. Így lehetünk biztosak abban, hogy a szervező minden egészségügyi és biztonsági szabályt betart majd, illetve a kifizetett összegért cserébe minden meghirdetett program megvalósul, és a gyerekek megfelelő minőségű étkeztetésben részesülnek.

