Csak januárban 5 ezerrel csökkent a népesség

Mint az a KSH frissen kiadott gyorstájékoztatójából kiderül, ez a születésszám 12 százalékkal alacsonyabb a 2023. januárinál. Bár a halálozások száma (11 723) is csökkent valamelyest, így is 5073 fő volt a természetes fogyás mértéke az év első hónapjában, ami közel 18 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos hónapjában feljegyzetthez képest. Korábban megírtuk: a 2023-as évben összesen 85 200 gyermek született az országban. Ez nem csupán a 2022-es születésszámtól marad el 3,7 százalékkal, de az elmúlt száz év legalacsonyabb értéke is egyben.

Szakértők szerint demográfiai katasztrófa előtt állunk. A legutóbbi népszámlálás adatait figyelembe véve az ezredforduló óta mintegy 600 ezerrel csökkent a népesség. A KSH kutatóinak 2021-ben publikált becslései alapján az évszázad közepére már csupán 8,5 millióan élnek majd az országban. Ezzel egy időben ráadásul el is öregszik a társadalom, ami összességében súlyos terhet ró a szociális ellátórendszerre. „Tulajdonképpen ha a népességcsökkenést nem tudjuk megállítani, akkor egyetlen társadalmi problémát sem tudunk megoldani” – hívta fel a figyelmet Tóth János filozófus, demográfus, a Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi docense egy idén januári kerekasztal-beszélgetésen.

A napokban beszámoltunk arról, hogy a világon Dél-Koreában a legalacsonyabb az úgynevezett termékenységi ráta, amely az egyik legfontosabb mutató a népesedési folyamatok kapcsán. Az ázsiai országban elsősorban a munkaerőpiaci helyzettel magyarázzák a súlyos demográfiai helyzet kialakulását. A dél-koreai példa más országok számára is fontos tanulságokat hordozhat magában.

Borítókép: Getty Images