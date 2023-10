Betilthatják az energiaitalokat a fiatalkorúaknak

„Mind a ketten háromgyermekes édesapák vagyunk, így a gyermekvédelem nálunk a politikai feladaton túl szülői kötelességet is jelent” – fogalmazott a felvételen Hollik. Hozzátette, jól látják a gyermekekre leselkedő veszélyeket, amelyek egyike az energiaitalok akár mindennapos fogyasztása. Az elmúlt négy esztendőben a mentőszolgálat évente átlagosan száz esetben látott el 18 év alatti gyereket energiaital fogyasztása miatt. Ez teljesen világossá teszi, hogy a termékek fogyasztása ebben a korosztályban egészségügyi kockázatot jelent.

Milyen panaszokat okozhatnak az energiaitalok rendszeres vagy túlfogyasztása? Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke adta meg a választ.

Frakciótársa, Nacsa Lőrinc egy tavalyi esetet külön is felidézett. Hatvanban szívleállás miatt halt meg az iskolában egy 14 éves fiú, aki az eset előtt is energiaitalokat ivott. Nacsa szerint sok tanár pedig arról számol be: gyakori, hogy a gyerekek 10-11 óra környékén elalszanak az órán, mert akkor múlik el az iskolakezdés előtt elfogyasztott energiaitalok hatása. „Egyértelmű tehát, hogy ebben az ügyben lépnünk kell” – jelentette ki a képviselő, az alkoholtermékekhez hasonló besorolás mellett érvelve.