Tényleg tilos felkelteni egy alvajárót?

Aki ismer a környezetében alvajárót, esetleg maga is a közismert paraszomniával küzd, alighanem találkozott már a közkeletű feltevéssel, mely szerint az érintetteket tilos felébreszteni. Vajon mennyi igazság rejlik ebben?

Dr. Raghu Reddy, az Arkansasi Orvostudományi Egyetem tüdőgyógyász-alvásszakértője szerint önmagában az alvajárás nem veszélyes az egészségre , még ha hordoz is magában kockázatokat. A lehetséges veszélyei közvetetten abból fakadnak, hogy az alvajáró óvatlanul balesetet okozhat, megsértheti magát. Ennek egy extrém példája egy 15 éves londoni lány esete 2005-ből, aki álmában felmászott egy 40 méter magas darura, majd elaludt a daru karján. Végül szerencsésen megmentették, de ez is jól mutatja, hogy bizonyos körülmények között miként születhet nagy veszély az alvajárásból.

" Amikor valaki alvajár, éppen a mély és a felületes alvás közötti állapotban van. Ezért, ha felkeltjük, rendkívül zavarodott lesz" - mondta el Harriet Hiscock, az ausztrál Murdoch Gyermekkutató Intézet professzora. "Nem fogunk szívrohamot okozni neki, illetve nem is öljük meg vele, de ha megpróbáljuk felébreszteni - ami ilyenkor általában elég nehéz -, azzal nagyon felkavarhatjuk."

Az elképzelés voltaképpen meglehetősen régi gyökerekkel bír - írja az IFLScience.com . A cikk dr. Mark Mahowaldot, a Stanford Egyetem alvásszakértőjét idézve rámutat, sokáig úgy hitték az emberek, hogy alvás közben a lélek elhagyja a testet . Így aztán, ha egy alvajárót felébresztenek, onnantól lélektelenül fogja járni a világot. Persze mai fejjel ez a magyarázat nem tűnik túl tudományosnak, és immár inkább arról szólnak a hiedelmek, hogy amennyiben valakit felkeltenek alvajárás közben, kómába eshet, esetleg szívrohamot kaphat. Valójában persze ez nem igaz, de nem is jelenti feltétlenül azt, hogy mindenképpen ki kellene zökkenteni álmukból az érintetteket.

Tisztelt Doktornő/Úr! Azt szeretném megkérdezni, hogy 23 éves fiam orvosi leletében azt írják, hogy FLEP skála 3 parasomniát valószínűsít. Hogy mit jelent az a FLAP skála? A leletben kétszer is fel van tüntetve. Egyszer úgy, hogy FLEP skála 3 parasomniát valószínűsít. Egyszer meg úgy, hogy FLEP skála - 3 parasomniát valószínűsít. A kettő között csak annyi a különbség, hogy a hármas szám előtt van egy mínusz jel, vagy kötőjel. És azt se tudom, hogy annak a mínusznak vagy kötőjelnek van-e jelentősége? Ebben kérném a segítségét, hogy akkor mit is jelent ez a FLEP skála 3? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Zs. László

Tisztelt Kérdező! A FLEP skála (Frontal Lobe Epilepsy and Parasomnias Scale) annak eldöntésében nyújt segítséget, hogy a betegnek valamilyen alvászavara van (pl. alvajáró), vagy pedig epilepsziás rohama van éjszaka álmában. Ennek a kérd...