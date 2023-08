Hónapok óta szenvednek a helyiek a kistarcsai kórház zajától

„A kórházból jön a zaj. A kórház tetején állítólag van egy császárműtő, és a műtő légkondicionáló berendezéséből jön a zaj” – árulta el az RTL Híradónak nyilatkozva az egyik név nélkül nyilatkozó lakó. Hozzátette, a lakótelep eredetileg kifejezetten a kórház dolgozói számára épült, és ma is nagyon sok kórházi dolgozó él ott. Emiatt nem is merik nyilvánosan vállalni az arcukat. Az életminőségük azonban rengeteget romlott az elmúlt hónapok során.

A folyamatos monoton zaj nemcsak tévénézés, beszélgetés közben zavaró a helyiek számára, hanem éjszaka is, amikor aludni szeretnének. Főleg most, nyáron, amikor a hőség miatt nem lehet zárva tartani az ablakokat. „Egy idő után nagyon fárasztó tud lenni” – húzta alá az interjúban a megszólaló lakó, aki maga rendszeresen tapasztal fejfájást az alváshiány miatt, már orvosnál is járt vele.

Az RTL Híradó kérdésére dr. Magyar Tünde neurológus elmondta, a pihentető alvás három alappilléren nyugszik: sötétségen, csenden és hűvös hőmérsékleten. Amennyiben a háromból legalább kettő nem adott, az már komolyabb egészségügyi panaszokat idézhet elő, így például vérnyomás-emelkedést, fejfájást, szívdobogásérzést. Mindennek hátterében a stresszhormonok túlsúlyba kerülése áll a szervezetben.

A lakótelepiek levélben fordultak a kistarcsai kórházhoz a zaj megszüntetése érdekében. Bár az intézmény nem reagált az újságírói megkeresésre, az RTL Híradó értesülései szerint a kórház vezetősége a lakók panaszát saját hatáskörben kivizsgálta. A főigazgató ezután hatósági vizsgálatot kezdeményezett az ügyben, amely alapján majd döntés születhet a további teendőkről.

