Tényleg lehet nyitott szemmel aludni?

A nyitott szemmel alvás a természetben nem ritka jelenség, amelyre főként azért van szükség, hogy az állatok éjszaka is figyelhessék valamennyire a környezetüket és észrevegyék, ha egy ragadozó közeledik feléjük. Így pihennek például a delfinek, a tengerimalacok, illetve sok madárfaj is. Kevesen tudják, de a jelenség az embereknél is létezik, bár egyáltalán nem egészséges így töltenünk az éjszakát - írja a CNN.

Az állatok különös alvási szokásai A megfelelő mennyiségű és minőségűalvásnemcsak az embereknek, hanem az állatoknak is nagyon fontos ahhoz, hogy egészségesek legyenek és megfelelően tudjon működni a szervezetük. Sok faj alvási szokásai azonban a legkevésbé sem hasonlítanak az emberekéhez. Kattintson a részletekért!

A jelenséget lagophthalmosnak nevezik és az amerikai Nemzeti Alvás Alapítvány adatai szerint egyáltalán nem ritka, az emberek 20 százalékát érintheti. Persze ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szemünk teljesen nyitva van alvás közben, a szemhéjak ilyenkor nem záródnak össze megfelelően. Általában a csecsemőknél és a kisgyerekeknél figyelhető ez meg, legtöbbjük azonban idővel kinövi. Felnőttkorban sokaknál valamilyen komoly betegség, például arcidegbénulás, agyvérzés vagy pajzsmirigybetegség következtében alakul ki. Okozhatja továbbá a szemhéj károsodásával járó hajlékony szemhéj-szindróma is, amit más alvászavarokkal is összekötöttek már.

Nyitott szemmel aludni egyáltalán nem egészséges. Fotó: Getty Images

Gondot okozhat a kiszáradó szem

A nyitott szemmel alvás nem csak következménye lehet bizonyos betegségeknek, de az okozója is. A szemnek semmiképpen nem tesz jót az, hogyha éjszaka nyitva marad, hiszen emiatt gyorsan kiszárad és a könnyréteg sem tudja megfelelően táplálni és tisztítani a felületét. A száraz szem fertőzésekhez és látásromláshoz is vezethet.

Megfelelően pihenni sem tudunk úgy, hogy nem zárjuk össze a szemhéjainkat, hiszen a szembe jutó fény miatt az agy állandóan beindítja az ébredéssel járó folymatokat. Az érintettek emiatt égő, viszkető szemmel ébrednek fel éjszakánként többször is.

A problémán segíthet, ha az érintettek éjszaka szemmaszkot húznak, illetve léteznek már olyan speciális szemüvegek, amelyek a nyitott szemeket is nedvesen tartják. Nappal műkönny, éjszaka pedig párásító használatával enyhíthetjük a kellemetlen panaszokat.