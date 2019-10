Tényleg jó meztelenül aludni?

Nézzük tehát, melyek azok az okok, amelyek miatt érdemes "ledobni a textilt", legalább éjszakára.

Javul az alvás minősége

Bár gondolhatjuk az, hogy annál pihentetőbb az alvás, minél melegebb a hőmérséklet, valójában pont fordított az összefüggés: ha túl meleg pizsamát veszünk és túl vastag takaró alá fekszünk, a testünk könnyen túlmelegszik. Ez pedig azért probléma, mert megzavarja a test bioritmusát, amely a hőmérséklet változásához köti az alvási ciklusunkat, így előfordulhat, hogy folyamatosan felriadunk éjszaka. Ha viszont nem melegítjük túl a testet, és csak az alvásciklus végén nő a testhőmérsékletünk, könnyen és gyorsan fel tudunk ébredni, amikor szükséges, ráadásul az alacsonyabb testhőmérséklet a könnyebb elalvást is nagyban elősegíti.

Testünkre és lelkünkre is jó hatással van, ha meztelenül alszunk. Fotó: iStock

A fogyásban is segít

Mivel az alacsonyabb testhőmérséklet arra sarkallja a testünket, hogy hőt termeljen, ez a folyamat pedig kalóriát éget, a meztelenülalvásaz anyagcserét is fokozza, így elősegíti a fogyást is. Ráadásul a testhőmérséklet csökkenése miatt a kortizol szintje normalizálódik a szervezetben, a mellékvese által termelt hormon hiánya pedig fokozott étvágyat, fáradtságot és stresszt okoz. Tehát nemcsak vékonyabbá, hanem boldogabbá és energetikusabbá is válhatunk, ha meztelenül alszunk.

Egészséges nemi szervek

Az intim testtájak egészségének is jót tesz, ha legalább éjszakára hagyjuk "szellőzni" őket. Ennek az az oka, hogy a meleg, nedves környezet, amelyet a bugyi, illetve az alsónadrág teremt, elősegíti a baktériumok és gombák szaporodását és a fertőzések kialakulását. Így a meztelenül alvás nők esetében kedvez a hüvelyflóra regenerálódásának, így gátolja annak megbetegedéseit. Ha gyerekre vágynak, férfiak esetében is előnyösebb a pucéran alvás, mivel ez növeli a spermiumok számát. Ennek oka, hogy bármilyen ruha hajlamos túlmelegíteni a heréket, viszont megfelelő (általában alacsonyabb) hőmérsékletre van szükség a kívánt spermiumszám-termeléshez.

Gátolja az öregedést

Éjszaka termelődik szervezetünkben az úgynevezett melatonin hormon, amely lassítja az öregedést, segíti a test regenerálódását. Mivel alacsonyabb hőmérsékleten jobban alszunk, így a szervezetünk többet termel ebből a hormonból. Tehát a fiatalságunk megőrzése szempontjából is fontos szerepe lehet annak, ha a meztelen alvás mellett tesszük le a voksunkat.

Több szex, jobb párkapcsolat

A meztelen alvás nagyon jó hatással van a párkapcsolatok minőségére is. Egyrészt a ruha ledobása érthető módon gyakoribb szexuális együttlétekhez vezet, melyek erősítik a két fél közti kötődést. Másrészt meztelenül alváskor gyakran összeér a bőrünk, a testi érintés mennyiségének növekedése pedig egy oxitocin nevű hormont termel a szervezetben, amelyet szeretet- vagy boldogsághormonként is ismerünk. Ezen kívül nyugtató hatásai is van, illetve eredményesen csökkenti a stresszt, és növeli a libidót.

Önbizalomnövelő hatás

Magabiztossággal tölthet el minket, ha vállaljuk a testünket teljes valójában, minden erősségünkkel és hibánkkal együtt. Ehhez pedig annyit kell tennünk, hogy igyekezzünk minél több időt minél kevesebb ruhában tölteni. Ezért hacsak nem a strandon akarjuk tölteni a fél életünket, a legegyszerűbb, ha éjszakára levesszük a ruhát, hogy ne tudjuk kikerülni a saját testünket, hanem megtanuljuk elfogadni azt. Ugyanis tanulmányok kimutatták, hogy minél több időt töltünk el meztelenül, annál jobban képesek leszünk megbarátkozni testünk apróbb vagy nagyobb tökéletlenségeivel, és értékelni azt, ami szép és jó benne. Lehet, hogy ez az elején nehéznek tűnik, de megéri próbálkozni vele, mivel hosszú távon egészen biztosan meg fogja növelni az önbizalmunkat, reálisabb önképet eredményez, így elégedettebben nézhetünk a tükörbe.