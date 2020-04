Nem feltétlenül vagyunk tisztában azzal, hogy alvásunkat milyen sok tényező befolyásolhatja. A következőkben összegyűjtöttük azokat a leggyakoribb szokásokat, amik negatív hatással lehetnek pihenésünkre.

Helytelen étrend

Az, hogy mit eszünk, a pihenésünkre is kihathat. Már önmagában fontos lenne, hogy zöldségekben, gyümölcsökben és teljes kiőrlésű gabonákban gazdag étrendet tartsunk, az egészséges táplálkozás ugyanis nemcsak a kiegyensúlyozottabb alvásban segíthet, hanem hatékony lehet a fáradtság ellen is. De arra is kifejezetten oda kellene figyelnünk, hogy a lefekvés előtti órákban mit fogyasztunk. Mindenki ismeri a bölcsességet, mely szerint aki teli hassal fekszik le aludni, az rémálmokra számíthat - és van is ebben némi igazság. A zsíros és a fűszeres ételek semmiképpen nem javasoltak az esti órákban, ahogy a túlevés sem, hiszen nagyon megterhelik az emésztőrendszerünket, ami pedig nehezítheti az elalvást. Arra is érdemes figyelni, hogy az utolsó étkezésünk legalább két órával lefekvés előtt legyen.

Alkoholfogyasztás

Nagyon sokan hiszik azt tévesen, hogy az alkohol - már csak a bódultság miatt is - segíthet a pihentető alvásban. Ez viszont nem így van. Sőt! Az alkohol ugyan valóban elaltat, lebomlásának termékei azonban ébresztő hatásúak, ami azt jelenti, hogy a pihenés második felében megnöveli a felébredések számát, illetve a "REM" alvás idejét is csökkenti (azon időszakét, amikor álmodni szoktunk). De arról sem szabad megfeledkezni, hogy az alkoholnak vízhajtó hatása is van, így már csak amiatt is felébredhetünk éjszaka, mert könnyítenünk kell magunkon.

Mozgásszegény életmód

Korábbi kutatások már igazolták, hogy a rendszeres mozgás jobb minőségű alvást eredményezhet - ám arra sem árt odafigyelni, hogy a napunk melyik részére időzítjük a sportolást. A mozgás ugyanis megemeli a testhőmérsékletünket, az alváshoz viszont annak éppen hogy csökkennie kellene. Emiatt az esti sporttevékenység nem feltétlenül jó választás. Minél intenzívebb a mozgás, annál előbb kell befejeznünk ahhoz, hogy az alvásunkat ne zavarja meg.

Digitális kütyük

Ha mindenképpen olvasni szeretnénk valamit lefekvés előtt, válasszunk inkább egy jó könyvet! A tableten való olvasgatás vagy a mobiltelefonon való böngészés, játék ugyanis kifejezetten rosszat tesz a pihenésünknek. Több kutatás is bizonyította már, hogy a képernyő kék fénye megzavarja a belső ritmusunkat, ezáltal megnehezíti az elalvást. Ez a típusú fény ugyanis éppen az elalváshoz nélkülözhetetlen melatonin hormon termelődését gátolja. A legjobb, ha lefekvés előtt egy órával abbahagyjuk mindazokat a tevékenységet, amelyekhez képernyő nézése szükséges.

Gyógyszerszedés

Természetesen a nélkülözhetetlen gyógyszereink szedését nem hagyhatjuk abba egyik napról a másikra, de mielőtt egy új szert vagy akár étrend-kiegészítőt kezdenénk el szedni, mindig olvassuk el a tájékoztatót vagy konzultáljunk a kezelőorvosunkkal. Könnyen megeshet ugyanis, hogy egy adott pirulának élénkítő hatása van. Ilyenek lehetnek például bizonyos antidepresszánsok és fájdalomcsillapítók, vagy egyes, a megfázás kezelésére alkalmazott vény nélkül kapható szerek.

Kezeletlen stressz

Az alvászavarok zömének hátterében a kezeletlen stressz áll. A legtöbben biztosan tapasztaltuk már például, hogy egy-egy megerőltetőbb munkahét, esetleg egy sűrűbb iskolai vizsgaidőszak során bármennyire is fáradtnak érezzük magunkat estére, az éjszakáink zaklatottan, nyugtalanul telnek. A hosszan fennálló stressz ráadásul nemcsak az alvásunkra lehet rossz hatással - testi és lelki megbetegedésekhez is vezethet. Rendkívül fontos lenne tehát, hogy különféle stresszkezelési technikákkal, illetve gyógynövényeket segítségül hívva kezeljük a problémánkat.

Segítenek a gyógynövények

Az orvosi receptre kapható szintetikus altatóktól sokan ódzkodnak, ezek a szerek ugyanis könnyen függőséget alakíthatnak ki, sőt egyeseknél másnapos tüneteket is okozhatnak. A gyógynövényekre azonban nem jellemző a hozzászokás, sőt ma már vannak olyan növényi szerek, amelyek még a másnapi teljesítményünket, éberségünket és koncentrálóképességünket sem befolyásolják, biztosítják viszont a nyugodt, pihentető, éjszakákat.

