Mit ne együnk lefekvés előtt?

A rossz alvásnak rövid és hosszú távon is számos káros hatása lehet. A fejfájás, koncentrációzavar, figyelemhiány, késleltetett reakcióidő, ingerlékenység, csökkenő libidó és azimmunrendszeráltalános gyengülése mellett egyes betegségek megjelenésének is megnő a kockázata. A rendszeresalvásszervezetünk számára létszükséglet. A hosszú távú alváshiány következtében jelentkezhet például korai öregedés, csontritkulás, bőrproblémák, valamint a fokozódó éhségérzet miatt elhízás, cukorbetegség, de a magas vérnyomás, szív- és érrendszeri vagy akár daganatos betegségek kialakulásának veszélye is megsokszorozódhat.

Az alvászavar ilyen betegségeket jelezhet Átlagosan 7-9 óra éjszakai alvásra van szüksége a felnőtteknek ahhoz, hogy kipihent állapotban kezdhessék a napot, és a szervezetük is egyensúlyban maradjon. Sokan küzdenek azonban alvási nehézségekkel, jó páran pedig tapasztalatból ismerik az elégtelen alvás kellemetlen következményeit. Vajon mi okozza, ha nem jön álom a szemünkre? A választ ide kattintva olvashatja.

Vacsorázzunk jól!

Ha alváshiánnyal küzdünk, fordítsunk kiemelt figyelmet az esti táplálkozásra. Már késő délutántól kezdve minimalizáljuk a koffeintartalmú italok - fekete tea, kávé, kóla, kakaó és energiaitalok - fogyasztását, valamint kerüljük a zsíros, fűszeres vagy puffasztó hatású élelmiszereket. Fontos az utolsó étkezés időpontja is: igyekezzünk legkésőbb két órával a lefekvés előtt befejezni az aznapi táplálkozást. Válasszunk könnyű, de magas fehérjetartalmú, valamint összetett szénhidrátokat tartalmazó ételeket, amelyek nemcsak elősegítik az alvást, de még a sokak pihenését megkeserítő refluxos panaszokat is csökkentik. Jó hatásúak lehetnek például a sovány húsok, halak és tejtermékek. Az esti pohár tej nem véletlenül közkedvelt ital: tele van triptofánnal és kalciummal, amelyek kedvezően befolyásolják a nyugodt éjszakai pihenést.

Zöldségek, gyümölcsök, gabonák és magvak

A zabpehely tipikusan olyan étel, amelyet nemcsak reggelire, de vacsorára is bátran fogyaszthatunk, hogy jól aludjunk. Arra azonban figyeljünk, hogy a hozzáadott cukorral csínján bánjunk, az ugyanis felpörgethet ahelyett, hogy segítené a pihenésünket. Dúsíthatjuk viszont olajos magvakkal, mint például a mandula, amely - a cukorral ellentétben - hasznosan közreműködhet az álomba ringatásunkban.

A cukormentes zabpehely tejjel párosítva nemcsak reggeli tökéletes, hanem az elalvást is segíti. Fotó: Getty Images

Szintén bátran választhatók az édesburgonya, a magas káliumtartalmú, sötét, leveles zöldségek, a teljes kiőrlésű péksütemények, valamint például a rizs is, amely növeli a triptofán- és szerotoninszintet a szervezetünkben, azaz segíti az elalvást. A sovány húsok mellett ehetünk olyan hüvelyeseket is, mint a zöld- vagy a csicseriborsó, a gyümölcsök közül pedig a legjobb választás a - szintén triptofán aminosavat tartalmazó - banán, a természetes melatoninforrásnak számító cseresznye és a százszázalékos meggylé.

Gyógynövények

A teáról sem kell lemondanunk esténként, ha a gyógyteák közül választunk: a macskagyökér, a komló, a feketeribizli-levél vagy például a citromfű teáját este, lefekvés előtt érdemes elkortyolgatni. Azok, akik nem kedvelik a gyógyteák ízét, vagy biztosan szeretnének megfelelő mennyiséget fogyasztani a segítő hatóanyagaikból, választhatják helyettük a koncentrált kivonatukat tartalmazó készítményt is.

Az átmeneti jellegű, enyhealvászavarokoldására kifejlesztett, vény nélkül kapható készítményeket olyangyógynövényekkivonatából állították össze, mint például a valeriána (macskagyökér) vagy a citromfűlevél. Ezek olyan hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek alkalmazhatóak átmeneti alvási problémák, illetve feszültség kezelésére. Kíméletes módon segítik az alvást, és gondoskodnak a nyugodt, pihentető éjszakáról. Ráadásul, szemben a szintetikus altatószerekkel, a természetes, növényi alapanyagokból készült altatók hosszú távon is alkalmazhatók, nem okoznak hozzászokást, ahogy kellemetlen mellékhatásoktól sem kell tartani.