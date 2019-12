A banánturmix meglepő hatása

Kiwi

Sokan nassolnak pár falatot lefekvés előtt, olykor előfordul azonban az is, hogy valaki álmában fosztja ki a hűtőt. Részletek itt.

A kiwiben kevés a kalória, mégis nagyon tápláló. Egy közepes darab körülbelül 50 kalóriát tartalmaz, viszont magában foglalja a napi C-vitamin-szükségletünk 117 százalékát, a K-vitamin-szükségletünknek pedig csaknem a felét. Kutatások igazolják, hogy ez a gyümölcs optimális lefekvés előtti nassolnivaló, mert nemcsak abban segíthet, hogy gyorsabban aludjunk el, hanem abban is, hogy hosszabb ideig aludjunk.

Mandula

A mandulában sok a foszfor, a mangán és a riboflavin, ráadásul tele van egészséges zsírsavakkal is. Néhány egyéb olajos maghoz hasonlóan remek melatoninforrás, valamint nagy mennyiségben tartalmaz magnéziumot is. Ez utóbbi ásványi anyag támogatja a pihentető alvást, segít megszabadulni az álmatlanságtól, egyben gyulladáscsökkentő hatása is közismert.

Ha vacsora után még éhesek maradunk, érdemes meginni egy kis pohár banánturmixot

Kamillatea

A kamillatea a legtöbb háztartásban megtalálható, egészséges, gyulladáscsökkentő hatású házi szer, amely erősíti az immunrendszert és csökkentheti a szorongást. Ha egy hónapon keresztül naponta kétszer megiszunk egy-egy csésze jó erős kamillateát, hamarabb el tudunk majd aludni, illetve kevesebbszer fogunk felébredni éjszaka, így reggel sokkal kipihentebben kelhetünk majd.

Dió

Nemcsak finom, hanem egészséges is: nagyon sok benne a vitamin, az ásványi anyag és az egészséges zsiradék. Remek melatoninforrás, valamint serkenti a szerotonin termelődését is, így ha egy maréknyit elrágcsálunk belőle lefekvés előtt, jobban fogunk aludni. Ugyanakkor jó, ha tudjuk, hogy a kalóriatartalma egyáltalán nem alacsony, így érdemes mértékletesnek lenni a fogyasztásával.

Banánturmix

A tej a benne található triptofánnak köszönhetően javíthatja azalvásminőségét, különösen az idősebb korosztály esetében. A banán szintén tartalmaz triptofánt, emellett pedig sok magnéziumot is. Ha vacsora után éhesek vagyunk, akkor igyunk egy kis pohár banánturmixot - nemcsak eltelít, hanem jobban is fogunk aludni tőle.

