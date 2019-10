Hogyan kezelhető a csontritkulás?

Oszteoporózis esetén leginkább a combnyak csontja és a csigolyák érintettek, nagyon sokszor ezek elváltozásai és törése jelzi a betegséget. A tünetek nőknél általában a változókor idején jelennek meg, hiszen ösztrogénhiány is előidézheti, de a férfiakat is érinti, bár sokkal kisebb arányban.

A tünetek nőknél általában a változókor idején jelennek meg. Fotó: iStock

Gyógyszeres kezelés

Acsontritkuláskezeléséhez többféle gyógyszer is a rendelkezésünkre áll. Nők esetében a változókor első éveiben hatásos lehet a hormonterápia, mivel a csontok bomlását az ösztrogén hátráltatja. Azonban ez megnöveli a szívbetegségek valószínűségét, illetve a mellrák kialakulásának esélyét is, ezért nagyon ritkán és nagyon indokolt esetben alkalmazzák. Ehelyett az úgynevezett szelektív ösztrogén-receptor modulátorokkal kezelik a pácienseket, mivel ezek szövetspecifikusan hatnak, nem okoznak emlődaganatot. A biszfoszfonátok is segítenek a csontok bomlásának megakadályozásában, illetve a törések kockázatát is csökkentik. Ezek mellékhatásaként influenzaszerű tünetek, izompanaszok léphetnek fel. Ezen kívül szükség lehet kalcitocin adagolására is, azonban ez két-három éven belül hatását veszti. Ezen kívül megnöveli a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát is, ezért ritkán és fokozott elővigyázatossággal szabad csak alkalmazni ezeket. Az oszteoporózis gyógyszeres kezelése történhet még stroncium-ranelát vagy katepszink gátlók segítségével is.

Természetes gyógymódok a kórra

A csontritkulás természetes módszerekkel is kezelhető, akár a gyógyszeres terápia kiegészítő gyógymódjaként. Mindenfajta testmozgás gátolja a csonttömegvesztést, ezért érdemes a testmozgások bizonyos fajtáit a mindennapjaink részévé tenni. Viszont mivel csontritkulás esetén sokféle mozgás már fokozott töréskockázattal jár, érdemes minél könnyebb mozgásformákat választani. Például nagyon hatásos és kímélő mozgásforma az úszás vagy a vízben való mozgás, sok gyógyfürdőkben van a kezelések között víz alatti gyógytorna is. Ráadásul a gyógyvízben lévő ásványi anyagok szintén segítik a gyógyulást, illetve a vízben való torna javítja az egyensúlyérzéket, amely csökkenti az elesések, így acsonttörésekkockázatát. A testmozgás mellett megoldást jelenthet még, ha több fekete vagy zöld teát fogyasztunk, ugyanis az ebben található flavonoidok csontvédő hatásuk miatt magasabb csontsűrűséget eredményeznek, így csökkentik az oszteoporózis kialakulásának kockázatát. Bizonyos gyógynövényekből is készíthetünk teát a csontritkulás ellen, ilyen például a pitypang, a zsurló vagy a csalán.

A megelőzés lenne a legfontosabb

Erre a megbetegedésre is igaz az a tény, hogy megelőzni sokkal egyszerűbb, mint gyógyítani. Érdemes elhagyni a betegség kialakulásáért felelős, káros életmódbeli tényezőket: ilyen a cigaretta, az alkohol és a túl sok kávé, de a szénsavas üdítőitalok is csökkentik a csontok tömegét. Fontos, hogy vigyünk be a szervezetünkbe megfelelő mennyiségű kalciumot, illetve ennek felszívódásához szükséges D-vitamint, ha szükséges, ezeket tabletta formában is pótolhatjuk. Elősegíti még a csontritkulást az ülőmunka és a mozgásszegény életmód is, ezért igyekezzünk minél aktívabbak lenni, lift helyett lépcsőzni, busz helyett néhány megállót gyalogolhatunk is. Viszont akármennyire figyelünk a megelőzésre, tartsuk észben, hogy a kezdődő csontritkulást nagyon nehéz észrevenni, hiszen alig van tünete. Ezért fontos, hogy nők esetében a változókor körül, férfiak esetében pedig az ötvenes éveikben ellenőrizzék a csonttömegüket, hogy idejében meg lehessen kezdeni a kezeléseket, és ne egy veszélyes törés derítsen fényt a betegségre.