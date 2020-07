Az alvászavar ilyen betegségeket jelezhet

Rengeteg olyan körülmény van, ami megnehezítheti az éjszakai pihenést, vagy ami megszakítja az alvást, illetve lehetetlenné teszi, hogy visszaaludjunk egy éber intermezzo után. Az alvásspecialisták azonban ismerik az okokat. A Health magazin tíz olyan tényezőt gyűjtött össze, amelyek az orvosok szerint a leggyakrabban állnak az alvási nehézségek hátterében.

Az álmatlanság alááshatja az egészségünket, ezért fontos kezelni - Fotó: Getty Images

Álmatlanság

Az álmatlanságot különféle szempontok alapján kategorizálják - mondta Michelle Drerup, a Cleveland Klinika alvási rendellenességekkel foglalkozó központjának pszichológusa. Az alvási zavar lehet akut vagy krónikus állapot. Ha a rendellenesség kevesebb mint egy hónapig tart, akkor akut álmatlanságról beszélünk. Az ennél tovább fennálló probléma már lehet krónikus besorolású, de csak akkor, ha hetente legalább három éjszaka megjelenik. Az akut álmatlanság leggyakoribb okai között a családi nyomás (az anyagiak, a családtagok egészsége, a személyes kapcsolatok állapota miatti stressz), a munkahelyi stressz és a traumatikus események felelnek, míg olyan problémák, amelyek tartós stresszt okoznak, inkább a krónikus álmatlansághoz járulhatnak hozzá. Ezen túl az alkohol, a koffein és a dohány (nikotin) is hozzájárulhatnak a krónikus álmatlansághoz.

Sokféle kezelés segíthet az álmatlanságban szenvedő embereknek, ideértve a kognitív viselkedésterápiát és bizonyos gyógyszereket. Az életmód megváltoztatása szintén segíthet. Michelle Drerup például azt javasolja, hogy minden reggel igyekezzenek meghatározott időpontban ébredni, felkelni, és ezt akkor is tartsák be, ha előző este nem tudtak elaludni olyan gyorsan, mint ahogy szerette volna.

Nocturia

A nocturia, vagy gyakori éjszakai vizelés is komoly hatással van az alvásunk minőségére. A nocturia bármilyen életkorban érintheti az embereket, de elsősorban a 60 év felettieknél jelenik meg. A nők esetében a nocturia a menopauza, a szülés vagy a kismedencei szervek prolapszusának következménye lehet. A férfiaknál a megnövekedett prosztata okozhatja a gyakori vizelési ingert. Azonban szívbetegség is hozzájárulhat a nocturiahoz. Bizonyos anyagok (különösen a koffein és az alkohol) bevitele, valamint a lefekvés előtt elfogyasztott italt mennyisége is hat rá, hogy éjszaka ki kell-e menni a mosdóba. Ezért az életmód megváltoztatása, például a koffein és az alkoholfogyasztás visszafogása segíthet a nocturia kezelésében. Ha ez nem segít, az orvos felírhat olyan gyógyszereket, amelyek ellazítják a hólyagot vagy enyhítik a hólyaggörcsöket.

Alvási apnoe

Az alvási apnoéról akkor beszélünk, ha valakinek álmában leáll a légzése, majd reflexszerűen újraindul, s ez a jelenség akár egész éjszakán át ismétlődik. Ez az egyik legfőbb betegség, amely az alváshiányt okozza - közölte Andrew Varga, a New York-i Mount Sinai Kórház alvásgyógyásza a Health-szel. Az állandó ébredések egy idő után oda vezetnek, hogy az érintett felébred, majd nehezen tud elaludni, s állandó alváshiánnyal küzd. Az obstruktív alvási apnoé esetén a légutak összeesése miatt a levegő áramlása óránként több mint ötször legalább 10 másodpercre megszakad. Ez az állapot zihálást, hangos horkolást is okozhat. A rendellenesség számos módon kezelhető. Egyes betegeknél PAP típusú lélegeztető készülék segíthet a légutakalvásközbeni nyitva tartásában. Fontos az egészséges testsúly fenntartása és a szív számára egészséges ételek fogyasztása.

Gyógyszerek

Sok gyógyszer megnehezítheti az éjszakai elalvást, de a figyelemhiányos hiperaktivitási rendellenességben (ADHD) szenvedők kezelésére alkalmazott stimulánsok kifejezetten ilyenek. A metil-fenidátok és az amfetaminok és más stimulánsok használatánál az érintetteknek fontolóra kell venniük, hogy inkább napközben szedjék őket, ne pedig közvetlenül a lefekvés előtt - mondja Dr. Drerup.

Szteroidok

A szteroidok segítik a gyulladás csökkentését, ezért számos betegség kezelésére használják őket. Többek között az asztma, ízületi gyulladás,autoimmun betegségek(köztük a sclerosis multiplex és a lupust), egyes rákok és néhány általános bőrbetegség (kiütések és az ekcéma) tüneteinek enyhítésére használják. A szteroidok rendkívül jótékony hatásúak, de mellékhatásként megnehezíthetik az elalvást. Ha a felírt szteroid lehetetlenné teszi az éjszakai alvást, akkor érdemes konzultálni a kezelőorvossal a terápia átalakításának lehetőségeiről.

PTSD

A poszttraumás stressz rendellenesség (PTSD) traumatikus események, megrázkódtatások eredményeként alakul ki. A PTSD egyik tünete a rossz éjszakai alvás. Szakértők szerint a PTSD több okból is képes ébren tartani az embereket. Úgy érzik ugyanis, hogy mindig készenlétben kell lenniük, vagy a negatív gondolatok akadályozzák az elalvást. De a rémálmok is hozzájárulhatnak az alvási zavarokhoz. Számos különféle kezelés segíthet enyhíteni a PTSD tüneteit, ideértve bizonyos gyógyszereket a beszélgetés terápiát, amelynek során a betegek megtanulhatják felismerni a túlfeszült állapotot kiváltó okokat és az állapotuk jobb karbantartását.

Demencia

A demencia a mentális funkciók olyan vesztesége, amely elég súlyos ahhoz, hogy befolyásolja az érintettek mindennapi életét és tevékenységét. Az alvászavar egyike a sok tünetnek, amelyek ademenciakísérőjeként megjelennek. Noha a demenciára nincs ismert gyógymód, különféle kezelések alkalmazhatók a betegség előrehaladásának fékezésére. A gyógyszerek segíthetnek olyan tünetekben, mint a megszakadó alvás és szorongás, míg a foglalkozási terápia, beszélgetés terápia és mentálhigiénés tanácsadás szintén alkalmas a betegség feltartóztatására.

Fájdalom

Afájdalom(akár akut, akár krónikus fájdalomról van szó) nyilvánvaló okokból megnehezítheti az éjszaka alvást, függetlenül attól, hogy kínzó fejfájás, mardosó gyomorfájás vagy bármilyen más erős fájdalom áll a háttérben. Különösen a krónikus fájdalmak esetében, ha a kezelés szokásos módszerei nem elég hatékonyak az elegendő alvásidő megteremtéséhez, érdemes elbeszélgetni a kezelőorvossal, hogy milyen alternatívák állnak rendelkezésre, amelyek megkönnyíthetik a pihenést.

A szakértők szerint a pihentető alvás éppen olyan fontos egy ember számára, mint az étel és a víz. Ha eleget alszunk, az segíthet megelőzni bizonyos betegségek kialakulását, erősíti az immunrendszert és a mentális egészségünknek is jót tesz. Azaz a megfelelő alvási rutin kialakítása az egészségünk szempontjából kiemelkedően fontos dolog. Érdemes azzal elkezdeni, hogy meghatározzuk a szervezetünknek napi alvásszükségletét. Részletek!

Nyugtalan láb szindróma

A nyugtalan láb szindróma (RLS) arra készteti az embereket, hogy mozgassák a lábukat, ami megnehezítheti az elalvást és az éjszakai pihenést. Valójában Dr. Varga szerint az RLS az alváshiányért leggyakrabban felelős állapot. Noha e jelenség pontos oka nem ismert, összekapcsolódhat bizonyos gyógyszerekkel, valamint az alkohol, a koffein és a nikotin használatával. Az RLS nem gyógyítható, de az életmód megváltoztatása, például a kiváltó okok csökkentése segíthet a kezelésében, illetve gyógyszerezni is lehet.

Életmód-tényezők

Az alvásmennyiséget, és az alvás minőségét rengeteg hatás és tényező befolyásolja. Az életkor, az étkezési és életmódbeli tényezők között a koffein, az alkohol és a nikotin gyakori bűnösök a rossz alvásban - mondja Andrew Varga. Ezenkívül a napközbeni szundikálás (különösen most, amikor sokan otthonról dolgoznak) felforgathatja az éjszakai alvási rutint. Még az egészséges szokások, például a testmozgás is, befolyásolhatják az alvásmennyiséget. A lefekvés előtt túlzott testmozgás negatív hatással lehet a könnyű elalvásra. Ha az összes negatív életmódbeli tényező visszaszorításával sem sikerül javulást elérni, akkor érdemes orvoshoz, alvásspecialistához fordulni.