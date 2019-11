Mikor jelent alvászavart a nemalvás?

Az alvás mindannyiunk számára nélkülözhetetlen, mert ilyenkor pihenjük ki az elmúlt nap fáradalmait, és ezalatt immunrendszerünk is erősödik. Az alvászavarok éppen ezért számos problémát okozhatnak a szervezet működésében.

Az információfeldolgozás is ekkor zajlik

ennyi idő alatt újratöltődnek a sejtek, fontos építő folyamatok zajlanak a szervezetben, és a napi élmények, a hallott, tanult információk feldolgozása is ilyenkor zajlik az agyban. Részben ennek a folyamatnak a melléktermékei az álmok, melyek javarészt az



Érdekesség Kétszer annyi nő szenved inszomniában, mint férfi. A nőket a szervezetükben zajló hormonális változások (menstruációs ciklus, terhesség, menopauza) is hajlamosabbá teszik az alvászavarra. a lakosság egyharmada - nagyobb arányban az idősebb korosztály - szenved átmeneti vagy tartósabb alvási panaszoktól.



Azelalvási zavarról beszélünk, amikor valakinek nem jön álom a szemére, átalvási zavarról, amikor valaki el tud ugyan aludni, de az éjszaka folyamán akár többször is felébred és álmatlanul hánykolódik, a végén pedig kialvatlanul ébred. Az is elő szokott fordulni, hogy sokkal hamarabb ébredünk a kelleténél, ezáltal pedig fáradtan indul a nap, és ilyenkor ingerlékenységgel, koncentrációs nehézségekkel is küzdünk. Ha a fentiek egy hónapon keresztül hetente három napon át jelentkeznek, akkor valódi alvásbetegségről van szó, amit indokolt kivizsgáltatni és gyógykezelni. Egy átlagos felnőttnek 7-8 óra alvásra van szüksége: ennyi idő alatt újratöltődnek a sejtek, fontos építő folyamatok zajlanak a szervezetben, és a napi élmények, a hallott, tanult információk feldolgozása is ilyenkor zajlik az agyban. Részben ennek a folyamatnak a melléktermékei az álmok, melyek javarészt az alvás egy speciális szakaszára jellemzőek, melyet REM fázisnak ("Rapid Eye Movement", gyors szemmozgás) nevezünk. Nem mindenkinek adatik azonban meg a nyugodt és zavartalan alvás, hiszen a lakosság egyharmada - nagyobb arányban az idősebb korosztály - szenved átmeneti vagy tartósabb alvási panaszoktól. Az alvászavarok megjelenési formái különbözőek:

Mi lehet az oka? Az alvásproblémák hátterében számos dolog állhat: a rendszertelen és/vagy egészségtelen életmód, a belső biológiai óra zavara, az elhanyagolt belgyógyászati betegségek, a depresszió, sőt az agyi vérkeringés idült zavara is. Ez utóbbi mögött az áll, hogy az agyi érbetegségben szenvedőknél az éjszakai órákban kritikusan csökkenhet az agyi vérátáramlás.

Mikor kóros, ha nem tudunk aludni? Fotó: iStock

A stressz szerepe is rendkívül nagy: a napközbeni teljesítménykényszer, az időzavar, a munkahelyen zajló események és a családi konfliktusok ugyanis annyira felpörgetik a szervezetet, hogy a nappali szorongás estére sem csökken, és a feszültségnek gyakorta lesz a következménye alvászavar.



Elalvási és/vagy átalvási nehezítettséget okozhatnak a központi idegrendszer idült kórképei, az ún. neurodegeneratív betegségek is. Amennyiben az idegsejtek károsodása az alvás-ébrenlét szabályozásában is szerepet játszó struktúrákat is érinti, alvászavar alakulhat ki. A két leggyakoribb neurodegeneratív kórkép azAlzheimer-kórés a Parkinson-kór, melyeknél alvászavar léphet fel. Az Alzheimer-kór esetén más kórfolyamatok mellett a tobozmirigyban termelt melatonin mennyisége csökkenhet, ezáltal károsodhat a cirkadián ritmus. A Parkinson-kóros betegeknél a betegségre jellemző mozgászavarok, az alkalmazott gyógyszerek mellékhatásai, illetve társult betegségek is állhatnak az alvászavar hátterében. Ennek következménye lehet például az éjszakai felébredés, de súlyosabb esetben stroke is kialakulhat, melynek tünetei sokszor csak a reggeli ébredést követően válnak észlelhetővé.