Mennyi kalóriát égetünk el alvás közben?

Az alvás közbeni kalóriaégetés minimális, óránként körülbelül 40-55 kalóriát jelent. A pontos szám alakulásában több tényező is szerepet játszik, például a testsúlyunk is. Minden embernek van egy úgynevezett nyugalmi anyagcsereértéke, amely azon kalóriák számát jelöli, amelyeket pihenés közben éget el. "Gyakorlatilag ez az a minimum energiafelhasználás, amelyre testünknek a minket életben tartó, alapvető fiziológiai funkciók működtetéséhez szüksége van" - fogalmazott a menshealth.com-nak nyilatkozva Alex Rothstein, a New York-i Műszaki Intézet (NYIT) mozgástudományi programjának koordinátora.

Az emberi szervezet alvás közben is energiát használ fel. Fotó: Getty Images

"Alvás közben vagyunk a legnyugodtabb állapotban, kalóriafelhasználásunk pedig ennek megfelelően alakul" - tette hozzá. Kitért rá, a kalóriaégetést olyan tényezők befolyásolják, amelyek az anyagcserére ható faktorokon alapulnak. Ilyen például az izomszövet mennyisége, hogy aznap sportoltunk-e, illetve hogy milyen ételeket fogyasztottunk. Amellett továbbá, hogy alvás közben kalóriát is égetünk, az alvás egyéb módon is kihat a súlyunkra. Testtömegünk alakulása szempontjából egyaránt lényeges az alvás minősége és mennyisége.

A tartós alváshiány felboríthatja az éhségérzetért felelős hormonok (az étvágyat keltő ghrelin és az éhségérzetet elnyomó leptin) egyensúlyát. Ezért is van az, hogy aki krónikus kialvatlansággal küzd, általában több kalóriát visz be, illetve jobban kívánja a kalóriadús, magas zsírtartalmú ételeket. Emellett már a rövidebb távú alváshiány is hatással lehet az inzulin- és vércukorszintre, sőt, a kortizol nevű stresszhormon, illetve a pajzsmirigyhormonok termelődését is befolyásolhatja.

A kialvatlanság miatt romolhat a sportteljesítmény, illetve általánosságban is csökkenhet a motiváció a fizikai aktivitásra. Mindezek összeadódva pedig elősegítik a plusz kilók felszedését. Éppen ezért érdemes tudatosan odafigyelni arra, hogy megfelelő alvási rutint alakítsunk ki. Mindennap próbáljunk meg nagyjából ugyanakkor felkelni és lefeküdni. A szobában, ahol alszunk, legyen sötét, viszonylag hűvös és teljes csend. Lefekvés előtt fél órával már ne tévézzünk, ne használjuk a mobilunkat, laptopunkat, és a késő esti órákban kerüljük az alkohol, a koffein, illetve a nehéz ételek fogyasztását is.