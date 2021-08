Hangok, amelyek segítenek elaludni

Egy átlagember az élete csaknem egyharmadát alvással tölti. Ez soknak tűnhet, ugyanakkor kutatások szerint három felnőttből egy nem alszik annyit, mint amennyire a szervezetének szüksége lenne. Ezeknek az embereknek körülbelül 30 százaléka pedig azért nem alszik eleget, mert magával az elalvással vannak nehézségei. Szerencsére vannak olyan zajok, amelyek hatására könnyebben álomba merülünk. A Brightside gyűjtése alapján összeszedtük, mi segíthet.

A rózsaszín és a fehér zajok "hatalma"

Az olyan, természetben előforduló hangokat, mint az eső vagy a szél hangja, a levelek susogása, a tenger morajlása, esetleg a szívverés hangja, rózsaszín zajnak is nevezzük. Kutatások igazolják, hogy ezek a hangok lelassítják agyhullámainkat, és segítenek abban, hogy gyorsabban képesek legyünk elaludni, illetve mélyebb álomba merüljünk. A fehér zajok szintén segíthetnek elaludni, illetve kutatások szerint a nyűgös kisbabáknál is remekül működnek altatáskor. Emellett segítenek az agynak, hogy jobban tudjunk koncentrálni és összpontosítani.

A fehér zaj tulajdonképpen olyan hangokat jelent, amelyek el tudnak fedni más, a környezetben természetesen előforduló hangokat. Ez a zaj igen monoton, ezért segít az agynak abban, hogy más zajokat figyelmen kívül hagyjon, ezáltal az alvásra tudjon fókuszálni. A fehér zajokat fülzúgás enyhítésére is használják. Fehér zaj lehet például egy ventilátor halk berregése, egy radiátor zúgása is.

h i r d e t é s

Vannak hangok, amik segíthetnek elaludni. Fotó: Getty Images

Így segítenek a barna zajok

Durva dolgok történnekalvásközben - részletek itt.

Olyanok is vannak, akiknél a különféle alacsony frekvenciájú hangok működnek jól, ezeket barna zajoknak is nevezik, és mélyebbek, erősebbek, mint a fehér vagy a rózsaszín zajok. Ilyenek lehetnek a hangosan csapkodó hullámok, esetleg a vihar és dörgés hangjai, vagy akár egy hangosan zubogó vízesésé is. Talán meglepően hangzik, de egyes konyhai zajok is segíthetnek elaludni. Egy serpenyőben készülő étel sercegése vagy a hűtőszekrény motorjának hangja is lehet olyasmi, amitől könnyebben álomba merülhetünk.

Lista vagy füldugó

Van, akinek nagyon jól beválik egy megfelelő dalokból összeállított lejátszási lista - ez különösen olyanoknál működik, akik valamilyen érzelmi vagy egyéb stresszhatás miatt nem képesek elaludni. Állítsunk össze egy listát 8-10 olyan zeneszámból, amelyről tudjuk, hogy képes minket megnyugtatni, majd ha lefeküdtünk, hallgassuk fejhallgató segítségével a dalokat. Természetesen vannak olyanok is, akik a legkönnyebben teljes csendben tudnak elaludni, nekik mindenképpen érdemes lehet kipróbálni néhány füldugót, amikkel nagyszerűen kiküszöbölhetők a különféle környezeti neszek és zajok.