Ételek, amik segíthetnek elaludni

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2017. január 27. 10:20 Módosítva: 2020. május 18. 12:08

Néha előfordul, hogy nem sokkal lefekvés előtt éhezünk meg, van, akinek pedig az életmódja olyan, hogy sokszor csak ilyenkor ér rá enni pár falatot. Tele gyomorral viszont jóval nehezebb a pihenés, és van, aki nehezebben is alszik el - az alábbi ételeket kis mennyiségben viszont alvás előtt is ehetjük, mert még jót is tesznek.

h i r d e t é s