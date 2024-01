Ezért baj, ha mindig másik időpontban fekszel le

Egy tanulmány szerint a következetes időbeosztás szerinti hatórás alvás alacsonyabb kockázattal jár a korai halálozás szempontjából, mint a rendszertelen nyolcórás alvás, ha közben többször felkelünk, illetve szunyókálunk is - írja a VeryWellHealth.

"A következetes elalvási és ébredési menetrend betartása lehetővé teszi az agyunk számára, hogy tudja, mikor akarunk pihenni és mikor szeretnénk éberek lenni. Más szóval, ha az alvási időbeosztásunkat hűségesen betartjuk, a belső cirkadián ritmusunk hatékonyabbá válik, és így gyorsabban el tudunk aludni" - magyarázza Dr. Rebecca Robbins, a Harvardi Orvostudományi Egyetem alváskutatója.

A cirkadián ritmus az alvás-ébrenlét ciklust szabályozza. Körülbelül 24 óránként ismétlődik, és jelzi a szervezetnek, hogy mikor van ideje felébredni és mikor van ideje aludni. Ha az alvás és az ébredés ideje nem következetes, és az alvás töredezett, a cirkadián ritmus felborul, így a szervezet nehezebben tudja, mikor van itt az ideje az alvásnak és az ébredésnek. Ez meghosszabbíthatja az elalváshoz szükséges időt, és megakadályozhatja, hogy egész éjjel mélyen tudjunk aludni.

Így tartsd be az alvási ütemtervedet!

Természetesen egyáltalán nem olyan egyszerű minden este ugyanabban az időpontban ágyba bújni felnőttként: a társasági és családi élet mellett egyéb kötelezettségek is közbeszólhatnak.

Robbins szerint viszont azért elérhetünk némi következetességet, ha próbálkozunk. Először is abból az időpontból induljunk ki, amikor a legkorábban kell kelnünk a héten, és ezt próbáljuk meg tartani a többi napon is. A lefekvés idejét pedig úgy időzítsük, hogy kijöjjön a 8 óra alvás.

Azt is vegyük számításba, hogy az elalváshoz általában 15-20 perc kell lefekvés után. Előtte is iktassunk be némi időt pihenésre és a kikapcsolódásra is, például olvashatunk, és kapcsoljuk ki az elektromos eszközeinket. Szerinte akár egy emlékeztetőt is beállíthatunk esténként, hogy időben elkészüljünk a lefekvéshez.

Bár a hétvégi éjszakázástól és délelőtti alvástól búcsút venni büntetésnek tűnhet, valójában csak nőhet tőle az alvásunk minősége, és kipihentebbek lehetünk általa.