Bajt jelenthet, ha nem emlékszünk az álmainkra

Dr. Séllei Beatrix pszichológus az álmatlanság okairól beszélt a Reggeliben. Egyrészt rengeteg dolog történik velünk napközben, amiket nincs időnk érzelmileg feldolgozni, főleg, ha dolgozunk. Ezért, ha nincs egy elalvás előtti rutinunk, amely segít minket lecsendesíteni, akkor a legkülönfélébb emlékek törhetnek be, és az is megtörténhet, hogy évekkel korábbi dolgokon kezd el járni az agyunk.

A szakember pácienseinél a stressz és a kiégés következtében jelenik meg alvászavar. Ilyenkor hiába fáradt valaki, nem tud elaludni.

Sokak estéit megnehezítik az elalvás előtt betörő gondolatok. Fotó: Getty Images

A pszichológus arról is beszélt, hogy akkor is alvászavarról beszélünk, ha fáradtan, enerváltan ébredünk, még akkor is, ha eleget aludtunk, vagy nem emlékszünk az álmainkra – ami egy nagyon fontos pszichés tevékenység a pszichológus szerint. "Az is gyanús, ha mindig azt érezzük, hogy álomtalan alvásba zuhantunk. Az is gyakori, hogy valaki szorongás következtében szenved alvászavarokról" - mondta Dr. Séllei Beatrix.

Kifejtette, a legfontosabb, hogy legyen egy alvás előtti rutinunk, amelyet mindennap követünk. Szerinte fél-egy óra kell ahhoz, hogy felkészüljünk az alvásra, ebben az időben már nem lenne szabad telefont nyomogatni, filmet nézni. Ezek ugyanis új érzelmi ingereket adnak. Ha valamilyen ingerre mégis vágyunk, akkor hallgassunk zenét: összeállíthatunk egy olyan lejátszási listát, amely megnyugtat minket.

Ha a teendőink így sem engednek nyugovóra térni, a pszichológus azt tanácsolja, hogy legyen egy papírlap az ágyunk mellett – semmiképp sem telefon –, amelyre felírhatjuk, mit szeretnénk másnap csinálni. "Nem baj, hogy ha betörnek ilyen gondolatok, de ha fel tudom írni - és lehetőleg nem a telefonomra, mert ha azt már megfogom, akkor lehet ránézek az e-mailekre, a különböző üzenetekre - valamilyen old-school megoldással, akkor kiteszem ezeket a gondolatokat magamból. Ez nagyon sokat tud segíteni" - javasolta a szakember.