Álmunkban is elélvezhetünk

Meglepő módon nemcsak a férfiaknak lehetnek erotikus álmaik (illetve azokat kísérő orgazmusok), hanem a nőknek is. Pontosan mit jelent, ha álmunkban elélvezünk, és felhasználhatjuk-e ezeket az élményeket a párkapcsolatunk javítására?

Jó estét! 36 éves vagyok, a férjem 38. Nekem a férjem volt az első az életemben. Eleinte, 3-4 évig nagyon jó volt a szex, bár orgazmusom sosem volt. Ejakulációm viszont igen, bár a kettő közt nem tudom mi a különbség (mivel az elsőben nem volt részem). Mindent megkapok a férjemtől, nagyon szeret, sokat bókol, ő nagyon szexigényes. Akkor kezdett csökkenni a libidóm, mikor megszültem az első gyermekünket 14 éve, enyhe szülés utáni depresszión estem át. Az évek alatt persze voltak vad, vagy szenvedélyes együttlétek. De nem tudom, hogy mi lehet ez az egész, talán több dolog is okozhatja, szednem kell Cipralexet, mert kb. 6 éve elvesztettem édesanyám és nehezen tudtam feldolgozni, szorongásos pánikbeteg lettem, most híztam is, 88 kg vagyok, pedig kb. 65 kg-nak kellene lennem (csökkenti az önbizalmam), hajt a kíváncsiság közben, hogy milyen lehet más férfival? Akkor most mi is van? Csalódott is vagyok, hogy miért nem éltem még át az orgazmust!? Így kell leélni az életem, hogy nem tudom milyen gyönyörről beszélnek a nők? Gyakran előfordul olyan, hogy szexuális jellegű álmom van, és arra ébredek, hogy rettentően bizsereg a csiklómnál és majd szétdurran, eszméletlen jó! Ez mi lenne, orgazmus, mert ha igen, szex közben is érezni akarom. Most mit csináljak, nagyon kiábrándult vagyok, a férjemet is bántja a dolog, azt mondja, hogy a korábbi barátnőinek voltak orgazmusai vele! Már mondtam neki, hogy kezdjen viszonyt egy másik nővel (persze fájna), aki kielégíti minden vágyát, de hallani sem akar róla. Szeretem őt, de nem értem ezt az egészet. Min kell változtatni, mert ez így nem mehet tovább! Már feladtam, azért nem kívánom a szexet, vagy a múltbéli traumák, vagy a túlsúly? Kérem segítsen, válaszát előre is köszönöm!

Kedves Kérdező! Az elmondottak alapján valószínű, hogy mindaz amit leírt, együttesen okozza a problémáját. Azt, hogy ezen kívül milyen egyéb okok húzódnak, húzódhatnak meg a háttérben, ennyi információ alapján nem lehet megmondani. Ami ...