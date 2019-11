Volt már orgazmusa álmában?

Az köztudott, hogy a férfiaknál ez, a kutatás szerint azonban a nők is ismerik mindezt: a 45 évesnél fiatalabb nők 37 százaléka élt már át orgazmust álmában, függetlenül attól, hogy házas volt-e vagy sem.

Sok nő álmában éli át az orgazmust

Ezzel szemben a férfiak 83 százaléka számolt be éjszakai magömlésről , amelyhez nem feltétlenül kapcsolódtak szexuális jellegű álmok. Az ilyen orgazmusok a tinédzserkor végén a leggyakoribbak (ilyenkor a fiúk majd kétharmada tapasztal hasonlót), később ezek gyakorisága alábbhagy ,A Kinsey Institute kutatói a Sex, Gender and Reproduction szaklapban publikálták kutatásaikat.A kutatók mintegyszexuális életükről és orgazmusaikról . Ezekből az is kiderült, hogy míg minden férfinak vannak szexuális jellegű álmai, a nőknél ez az arány csak 70 százalék. A nők 5 százaléka első orgazmusát álmában éli meg, a férfiaknál pedig 13 százaléka állította azt, hogy az első magömlése alvás közben történt.A kutatást vezető Dr. Debby Herbenick elmondása szerintA megkérdezett nők közel fele mondta azt, hogy gyakorta élnek át orgazmust partnerükkel - egytizedük viszont úgy nyilatkozott, hogy valamiért nem jutnak el az orgazmusig. Ennek természetesen számos magyarázata van:A női orgazmus pszichológiai megalapozottsága miatt pedig az alvási orgazmust maszturbálással sem lehet előidézni, mondják a kutatók. Az azonban biztos, hogyahogy idősebbek és magabiztosabbak lesznek.