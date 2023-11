Jövőre online foglalthatunk időpontot állami rendelésekre

Takács Péter a Digital Health Summit tanácskozáson a kiemelt kormányzati egészségügyi digitális célkitűzések közé sorolta a telemedicina és a nemzeti prevenciós rendszer informatikai továbbfejlesztését, az egységes kórházi medikai rendszer kialakítását, a központi várólista-előjegyzés digitális támogatását és a mesterséges intelligencia napi gyakorlatba ültetését. Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térről (EESZT) azt mondta, a rendszer „kezdi kinőni a kezdeti gyermekbetegségeket”. A felhő fejlesztési irányai között jelölte meg a strukturáltság növelését, a telemedicina támogatását, az okoseszközadatok rögzítését. Ide sorolta továbbá az időpontfoglalás, az e-beutaló és a lakossági funkció bővítését.



Utóbbi kapcsán elmondta, az EgészségAblak mobilapplikációt folyamatosan fejlesztik. Szeretnék elérni, hogy jövőre a digitális időpontfoglalás és az időpontmódosítást is lehetővé váljon a lakosság számára. Hozzátette, az e-beutaló és időpontfoglalás a szakellátásban még az ügyeleti rendszer bevezetésénél is „nagyobb dobás lesz”. A rendszer üzemeltetését elkezdték, és egyre több szakrendelő és kórházi rendelőintézet kapcsolódik be. Oda szeretnének eljutni, hogy a kétszáz óránál nagyobb kapacitással működő ellátóknál kötelező legyen az időpontfoglaló rendszert használni.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás