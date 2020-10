Ezért ne biciklizzünk soha ittasan

Szerző: Mentős Létrehozva: 2020. október 13. 10:28 Módosítva: 2020. október 15. 08:32

Noha lassan vége a bringaszezonnak, sokan még télen sem hajlandók lemondani kedvenc közlekedési eszközükről. Nem is kell, de bizonyos szabályokat mindig be kell tartani. Például, hogy ittasan nem pattanunk nyeregbe. Néhány súlyos eset rávilágít arra, miért is olyan rossz ötlet ez.

Az ittas biciklizés évről-évre áldozatokat követel. Ezek a tragikus kimenetelű balesetek kellő körültekintéssel többnyire elkerülhetőek lennének. A közelgő ünnepi szezon előtt a téma különösen aktuális: cikkünkben egy mentőápoló mesél tapasztalatairól. Nem kérdés, hogy ha az ember alkoholt fogyaszt, nem ül volán mögé. A törvényi tiltás csak egy része a dolognak: felelős állampolgárként tisztában kell lennünk vele, ha illuminált állapotban vezetünk, nem csak magunkat, másokat is veszélyeztetünk. Sajnos az, hogy ittasan kerékpárra sem ülünk, már nem ennyire egyértelmű, és a köztudatban ez inkább a könnyelműség kategóriába esik - sokkal inkább, mint az ittas autóvezetés. Noha ártalmatlannak tűnhet pár pohár alkoholtartalmú ital elfogyasztása után nyeregbe pattanni, kimondottan veszélyes, ugyanis már kis mennyiségű alkohol is befolyásolja limbikus rendszerünk (az agyféltekék szélén található bizonyos agyterületek) működését, amelyre kerékpározás közben nagy szükségünk van. Már kis mennyiségű alkohol is befolyásolhatja tudatunkat, mozgáskoordinációnkat. Fotó: Getty Images Az alkohol és a biciklizés rossz kombináció Jó pár évvel ezelőtt Rákoskeresztúr külső részére riasztották mentőegységünket, ahol egy kerékpárost elsodort egy teherautó. Ha az "elsodrás" szó szerepel a bejelentésben, általában valami könnyebb sérülésre gondolunk: horzsolásokra, legfeljebb enyhe agyrázkódásra. Ám ezúttal jóval komolyabb volt a helyzet. Egy idős asszony - néhány pohár ital után - barátnőjétől hazafelé tartott, de kacsázva tekert az úton, egy teherautó pedig árokba sodorta. Olyan szerencsétlenül esett, hogy a homlokát beverte a betonárok szélébe. Ha az alkohol miatt a reflexei nem lettek volna tompultak, akkor valószínűleg csillapítani tudta volna az esés erejét, és elkerülhető lett volna a tragédia. Az idős asszonyt még be tudtuk rakni a mentőautóba, de olyan súlyosnak bizonyultak a sérülései, hogy még a helyszínen elhunyt. A teherautó sofőrjét is el kellett látnunk, mert idegösszeroppanást kapott. Amikor majdnem tragédia az ittas tekerés vége Az alkoholnak közismerten fertőtlenítő hatása is lehet, így sokan azt gondolják, hogy egy-két feles legurítása megvédheti őket a vírusoktól. Csakhogy testünkben az alkohol másképp viselkedik. Részletek! Egy kevésbé szomorú végkimenetelű, de mindenképpen érdekes történet, amikor rendőri kísérettel pszichiátriára vittünk egy pszichotikus beteget. Kék lámpával, szirénázva szeltük át a várost, amikor utolértünk egy nagy ívben előttünk kanyargó kerékpárost. Hiába villogtunk, hiába szirénáztunk, mintha meg sem hallotta volna. Amikor a minket kísérő rendőrautó megelőzte és letessékelte az útról, kiderült, hogy a kerékpáros erősen ittas. Váltig állította: lehúzódott és végig a szélső sávban haladt. (Aki csak egyszer is átélt hasonlót, bizonyára megtapasztalta, hogy az egyenes vonalú egyenletes mozgás fogalma milyen könnyen válik fikcióvá akár csak egyetlen pohár bor után is. Az ember simán áttérhet a szemközti sávba, miközben végig abban a tudatban van, hogy a megfelelő helyen teker.) A rendőrök később elmondták, hogy a kerékpáros véralkoholszintje közel 3,0 ezrelékpontnyi volt, ami már olyan szint, amikor egy átlagember tolni sem nagyon tudja a biciklijét, nemhogy felülni rá. Neki szerencséje volt, de nem biztos, hogy mindenki ilyen könnyen megússza, ezért senkinek sem ajánljuk, hogy hasonlóval kísérletezzen. Az alkohol - elfogyasztott mennyiségtől függően - ugyanis komoly változásokat okoz a tudatban.

Így hat tudatunkra és mozgásunkra az alkohol 0,5 ezrelék alatt a tudatállapot még normálisnak tekinthető, gyakorlatilag észrevehetetlen az alkohol hatása. 0,3 - 1,2 ezrelékpont között jelentkezik az eufória állapot, amely során felszabadultság tapasztalható: az illető bőbeszédűvé válik. Igazán komoly mozgáskoordinációs zavarok még nem jelentkeznek, de a precíziós mozgások ügyetlenebbé válnak. 0,9 - 2,5 ezrelék között alakul ki az izgatottság állapota, ekkor a szimpla derűt felváltja egy ingadozó hangulat. Ez a meggondolatlan tettek fázisa, a reflexek jelentősen lelassulnak, emlékezetzavar léphet fel, és ilyenkor már komolyabb egyensúlyzavarok is jelentkeznek. 1,8 - 3,0 ezrelék között elérkezik a zavarodottság fázisa. A mozgáskoordináció bizonytalan, a térbeli tájékozódás képessége is jelentősen romlik. Ekkor már igen komoly feladat kerékpározni, de akadnak, akik még ilyenkor is elég bátornak és rutinosnak tartják magukat. 2,5 - 4,0 közötti ezrelékpontok esetén fellép az aluszékonyság. Lomha mozdulatok és koordinálatlan mozgás jellemzi ezt az állapotot, ami viszont abból a szempontból szerencsés, hogy ilyenkor ritkábbak a kerékpáros balesetek, mert az érintettek gyakrabban alszanak el, minthogy nyeregbe ülnének. A 4,0 ezrelék feletti régióban már kóma és légzési zavarok léphetnek fel, 5,0 ezrelék körül pedig beáll a halál. (Ám azért vannak "nehézsúlyú versenyzők", a jelenlegi véralkoholszint-világrekordot egy rigai férfi tartja, 7,22 ezrelékes értékkel.) Szokták mondani, hogy "olyan, mint a kerékpározás: nem lehet elfelejteni". Márpedig ebben az esetben ennek pont az ellenkezője igaz: nem kell sok alkoholt fogyasztani ahhoz, hogy a kerékpár egyszerű közlekedési eszközből extrém sporteszközzé váljon. Olyan következményeket okozva, amelyeket épp az alkohol hatása miatt nem vagyunk képesek érdemben felmérni. Mérlegelni pedig mindig kell magunk és embertársaink érdekében.