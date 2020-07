Megölheti a kórokozókat, ha alkoholt iszunk?

A koronavírus-járvány kitörésével jelentősen nőtt kereslet a különféle kézfertőtlenítők iránt, amelyek alkoholtartalmuknak köszönhetően segítenek elpusztítani a bőrünkön tanyázó, különféle vírusokat és baktériumokat. Az is igaz, hogy az alkohol a különféle felületeken taláható kórokózók többségét elpusztítja. Csakhogy a testünkben az alkohol másképp viselkedik - írta meg a WebMD.

Az alkohol fajtái

Vegyészeti szempontból háromféle alkohol létezik: az izopropil-, az etil- és a metil-alkohol. Mindegyik úgy öli meg a kórokozókat, hogy lebontja a sejtmembránt, így a sejt belső alkotóelemei szétmállanak. A legtöbb kézfertőtlenítőben izopropil-, illetve etil-alkohol van.

Az etil-alkohol ugyan a röviditalokban is megtalálható, de elfogyasztás után az emésztőrendszer nagyon gyorsan lebontja az etanolmolekulákat, ez pedig megnehezíti, hogy bármilyen baktériumot is elpusztítsanak, amivel esetleg érintkeznek. Ez azonban valójában jó dolog, mivel a testünkben több millió hasznos baktérium is van - olyanok is, amelyeknek létfontosságú a jelenléte. Ha az etanol képes lenne megölni a testünkben található kórokozókat, akkor a káros baktériumokkal együtt a jótékonyakat is elpusztítaná. De senki se gondolja, hogy akkor annyi alkoholt ihatunk, amennyit csak akarunk.

Az alkohol káros hatásai

Az alkohol túlzott mértékű fogyasztása szó szerint mérgező a szervezetünkre. Irritálhatja az emésztőrendszer belső falát, túlterhelheti a májat (ami cirózishoz, vagyis a szerv hegesedéséhez vezethet), és pusztítja az agyszövetet is. Nem beszélve arról, hogy több kutatás bebizonyította, hogy az italozás számos életveszélyes betegség, köztük a rák kialakulásának esélyét is növeli, emelett pedig hozzájárul a sejtek idő előtti öregedéséhez is, tehát a külsőnkön is nyomot hagy.

Hetente egy-két pohár bor, sör vagy feles elfogyasztása tehát nem segít a szervezet kórokozómentesítésében, így ilyen céllal semmiképp se igyunk. Az egészségünk érdekében az alkoholos fertőtlenítést kizárólag külsőleg alkalmazzunk. Nagyon fontos továbbá, hogy soha ne igyunk se izopropil-alkoholt, se metil-alkoholt, mivel mindkettő fogyasztása halálos lehet.