Súlyos következménye lehet a szívrohamnak

A Massachusettsi Általános Kórház orvoscsoportja Dr. Emily Lau vezetésével egy már meglévő tanulmány adatait használták fel tudományos munkájukhoz. A korábbi tudományos munka egy massachusettsi kisváros, Framingham lakóinak egészségi állapotát követte nyomon 15 éven át. A több mint 12 ezer résztvevőnek a kutatás kezdetén sem szívbetegsége, sem daganata nem volt, a 15 éves periódus során viszont 1670 rákos megbetegedést jegyeztek fel - ezek főleg emésztőrendszeri-, prosztata-, mell- és tüdőrákos esetek voltak.

A szívbetegek körében 7-szer nagyobb a daganatok kialakulásának esélye. Fotó: iStock

Mi állhat az összefüggés hátterében?

A tudósok szerint fontos kiemelni, hogy a szívbetegségek és a daganatok kockázatát növelő rizikófaktorok sokban megegyeznek. A magas vérnyomás, a diabétesz, a dohányzás, az egészségtelen táplálkozás és a mozgáshiány ugyanis mindkét listán szerepel. Ráadásul a kutatók szerint, akiknél az egyik betegség kialakult, ott a másik is könnyen felütheti a fejét.

De az is lehetséges, hogy konkrétan a szívproblémák idézik elő valahogyan a daganatos betegségeket. Továbbá a szívbetegeknél gyakran magas BNP hormon is szerepet játszhat a daganatok létrejöttében: a szívbetegeket érintő gyulladások, az immunrendszert érő stressz, a vér alacsonyabb oxigénszintje és a hormonális változások is fokozhatják a rák kockázatát.

A tudósok szerint azonban további kutatásokra lenne szükség, hogy még tisztábban lássák a lehetséges összefüggéseket.

Forrás: webmd.com