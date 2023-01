A stroke tüneteinek azonnali felismerése életet menthet: az agyi érkatasztrófának ugyanis vannak egyértelmű jelei. Sőt, a betegek egy részénél egy stroke-ot megelőző állapot is kialakul: az átmeneti iszkémiás roham (transient ischemic attack, TIA). Ennek mielőbbi diagnosztizálása és szakszerű ellátása már csak azért is fontos, mert amint arról az Amerikai Szívgyógyász Szövetség is beszámolt egy tanulmányra hivatkozva: az átmeneti iszkémiás rohamot átélők 10-18 százaléka 90 napon belül stroke-ot kap. Az Egyesült Államokban évente 795 ezer embernél következik be agyi érkatasztrófa. Az esetek 87 százaléka iszkémiás stroke, ami akkor alakul ki, ha az agy egy része nem kap elég vért - írja a Medical News Today.

A stroke tüneteinek azonnali felismerése életet menthet. Fotó: Getty Images

Mi az a TIA?

Átmeneti iszkémiás rohamról akkor beszélnek az orvosok, ha a hirtelen jelentkező, stroke-szerű tünetek csak néhány percig (vagy óráig) tartanak, ezt követően viszont megszűnnek. Az érintettek tudatuknál vannak, emellett alakulnak ki náluk a különféle tünetek. A már említett tanulmányból az is kiderül, hogy a TIA-t követő 90 napon belül stroke-ot kapó betegek 31 százaléka nem fordult orvoshoz a korábbi epizód után. A TIA-t követő stroke-os esetek csaknem fele ráadásul két napon belül bekövetkezik. Éppen ezért életmentő, hogy időben felismerjük a tüneteket.

Ezek a jelekre kell figyelni:

szédülés;

zavartság;



beszédzavar vagy beszédképtelenség;



hirtelen látásvesztés, homályos látás vagy kettős látás;



az arc féloldali bénulása;



átmeneti féloldali bénultság;



átmeneti amnézia;



féloldali zsibbadás;



egyensúly- és koordinációs problémák.



A TIA kockázati tényezői közé tartozik az életkor (55 év felett gyakrabban fordul elő), a családi előzmények, bizonyos életmódbeli szokások (például a dohányzás), és a már meglévő súlyos, vagy krónikus betegségek, mint a magas vérnyomás vagy a diabétesz.

"A TIA pontos diagnosztizálása nehéz, mert a legtöbb betegnél elmúlnak a tünetek, mire a sürgősségi osztályra kerül" - idézte a Medical News Today Hardik P. Amin neurológust, a Yale New Haven Kórház stroke-gyógyászati igazgatóját. Tovább nehezítheti a diagnózis felállítását, hogy a betegek vizsgálata eltérő módszerekkel történhet. Ennek hátterében számos ok állhat az egészségügyi intézmények erőforrásainak korlátozottságától kezdve a szakemberek tapasztalatáig.

Hogyan lehet megkülönböztetni egymástól a két állapotot ?

A szakemberek mágneses rezonancia képalkotás (MRI) segítségével meg tudják különböztetni a TIA-t a stroke-tól, de a minden kétséget kizáró eredmény érdekében ezt a vizsgálatot a tünetek megjelenésétől számított 24 órán belül el kell végezni. Ezen kívül EKG-t és vérvizsgálatot is végeznek, hogy kizárjanak bizonyos betegségeket és állapotokat (például az alacsony vércukorszintet, és egyes fertőzéseket). Mindemellett számba veszik a szív- és érrendszeri kockázati tényezőket, beleértve a cukorbetegséget és a magas koleszterinszintet.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!