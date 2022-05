Magas vérnyomás: a gyógyszer mindent megold?

Akinél felállítják a magasvérnyomás-betegség diagnózisát, annak számolnia kell azzal, hogy ezután egy életen át figyelnie kell a vérnyomására. Ez azonban nem feltétlenül egy kényelmetlen kötelességet jelent, sokkal inkább érdemes rá lehetőségként tekinteni. Az így nyert tudatossággal ugyanis akár az egészségi állapot egésze is javulhat, nem csupán a vérnyomás rendeződhet. Különösen igaz ez az életmódban bevezetendő változtatások eredményeire. A szükség esetén elrendelt gyógyszeres kezelés mellett ugyanis az életmód reformja is nagyon fontos – hívta fel a figyelmet Dr. Kapocsi Judit, a KardioKözpont magasvérnyomás- és érkockázat-specialistája. Mint mondta, 160/100 Hgmm fölötti vérnyomásnál, illetve szövődmények és társbetegségek esetén is nagy szerepe van az életmódkezelésnek a gyógyszeres kezelés mellett.

A vérnyomásra egy életen át figyelni kell. Fotó: Getty Images

Így segítenek a gyógyszerek

A magas vérnyomásra elrendelt gyógyszerek különböző módon hatnak a szervezetre, más a hatásmechanizmusuk és más-más a velük való kezelés célja. A vérnyomáscsökkentésre használt gyógyszereknek négy fő, és számos további típusa van. A négy legfontosabb kategóriába sorolhatók a vízhajtók, az úgynevezett béta-blokkolók, a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer aktivitását gátló szerek és a kalciumcsatorna-blokkolók.

„A gyógyszerelés kapcsán azt érdemes hangsúlyozni, hogy makacs, nehezen kezelhető magasvérnyomás-betegség esetén többféle gyógyszer kombinációjára is szükség lehet. Minden esetben elengedhetetlen, hogy a páciens valóban az elrendelés szerint szedje a gyógyszereit és jelenjen meg a kontrollvizsgálatokon, ugyanis a gyógyszerek adagolása, a típus és a megfelelő kombinációk kiválasztása rugalmas folyamat, ami mindig az adott állapothoz igazodik. Ezenkívül érdemes tájékozódni a gyógyszerszedés szabályairól is, például fontos elolvasni a betegtájékoztatót, megismerkedni a dózisokkal és az esetleges mellékhatásokkal” – ismertette a szakember, aki a kivizsgálások során arra biztatja a pácienseit, hogy merjenek kérdezni, tájékozódni, és figyeljék a szervezetük reakcióit.

Az életmód is erősen kihat a vérnyomásra

Magas vérnyomással küzdőknek érdemes látniuk, hogy már az egyes életmódbeli változtatások is hatnak a szisztolés (vagyis az első) vérnyomásértékekre. A rendszeres testmozgás például 4-9 Hgmm-es, a DASH diéta 8-14 Hgmm-es, a sóbevitel korlátozása 2-8 Hgmm-es, a dohányzás abbahagyása 3-4 Hgmm-es, az alkoholfogyasztás limitálása 2-4 Hgmm-es, a testsúlycsökkentés 5-20 Hgmm-es, a hatékony stresszkezelés pedig 5 Hgmm-es csökkenést eredményezhet.

Az életmódprogram további elemei – például az izomerősítő mozgás, a limitált szénhidrátbevitel, a megnövelt rost- és növényiszterin-bevitel, vagy a telített zsírsav csökkentett fogyasztása – szintén kedvező hatásúak, de inkább a vércukor- és a koleszterinszintre nézve. Ezek a hatások azonban egymással is összefüggenek, hiszen például az „egészséges szív diétájának” is nevezett DASH étrend önmagában is segíti a fogyást, ami lejjebb viszi a vérnyomásértékeket. A tartós fogyás pedig elképzelhetetlen testmozgás nélkül. Ha tehát ennek érdekében rendszeresen aerob (vagyis kardio) mozgást végzünk, az olyan működéseket erősít meg, amelyek a többi között a vérnyomás csökkenését is eredményezhetik – mindezt olyan élettani folyamatok optimalizálásával, amelyeket a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek is rendezni hivatottak.